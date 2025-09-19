ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤¬9·î28Æü¡¢29Æü¤Î2Æü´Öµ³¾èÄä»ß¡Ä¥×¥é¥ó¥¹¥É¥é¥ó¥¸¥å¾Þ¤Ç¥à¥Á»ÈÍÑ²ó¿ôÄ¶²á
¡¡JRA¤Ï9·î19Æü¡¢ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÎÊÜ¤Î»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æµ³¾èÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±µ³¼ê¤ò9·î28¡¦29Æü¤Î2Æü´Ö¡¢µ³¾èÄä»ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥×¥é¥ó¥¹¥É¥é¥ó¥¸¥å¾Þ¥ì¡¼¥¹±ÇÁü¡Ä¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë ½ÐÁö¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ç²÷¾¡¤â¡Ä
¡¡ËÌÂ¼µ³¼ê¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥é¥ó¥¹¥É¥é¥ó¥¸¥å¾Þ¡Ê¼Ç2000m¡Ë¤Ç¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ëµ³¾è¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÊÜ¤Î»ÈÍÑ²ó¿ôÀ©¸Â¤òÄ¶²á¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥®¥ã¥íºÛ·è°Ñ°÷¤«¤é9·î28Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¤Îµ³¾èÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±JRA¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¶¥ÇÏ»Ü¹Ôµ¬Äø¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î½èÊ¬¤ÈÆ±´ü´Ö¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âµ³¾èÄä»ß¤È¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£