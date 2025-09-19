¥¿¥¬¥Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡Ä¼ï²´ÇÏÆþ¤ê
¡¡2024Ç¯¤ÎJBC¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Êº´²ì¡¦Jpn1¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥¿¥¬¥Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ê²´8¡¦·ªÅì¡¦À¾±àÀµÅÔ¡Ë¤¬¡¢9·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËÉÕ¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢·ÒÍÜÀè¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï2017Ç¯3·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Éã¥Ø¥Ë¡¼¥Ò¥å¡¼¥º¡¢Êì¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¡£ÇÏ¼ç¤ÏÈ¬ÌÚÎÉ»Ê»á¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤ÏJRA¤Ç33Àï7¾¡¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï2²¯4170Ëü±ß¡ÊÉÕ²Ã¾Þ´Þ¤à¡Ë¡£ÃÏÊý¤Ç¤Ï9Àï1¾¡¤Ç1²¯6035Ëü±ß¡¢³¤³°¤Ç¤Ï1Àï¤·¤ÆÌ¤¾¡Íø¤Ê¤¬¤é593Ëü8000±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Å¾Þ¤Ï2024Ç¯¤ÎJBC¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£