¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Î¡È¥Õ¥£¥ó¡É¤¬Èþ¤·¤¤¡ª 40Ç¯Á°¤Î¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¡ª ½é´ü·¿¤Ë¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤ÊÒ¼ª¥ß¥é¡¼»ÅÍÍ¡Ö¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ ¥â¥Î¥¹¥Ú¥Ã¥­¥ª¡×¤È¤Ï¡©

Ê¸²½Åª¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿½é´ü·¿¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡ÊÆ¹ñ¥Ö¥í¡¼¥É¥¢¥í¡¼¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊBroad Arrow Auctions¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î10Æü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥¯¥Î¥Ã¥¯¥Ø¥¤¥¹¥È¤Ç¡Ö2025Ç¯¥¶¥¦¥Æ¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÌÜ¶Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢1985Ç¯·¿¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ö¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ ¥â¥Î¥¹¥Ú¥Ã¥¥ª¡×¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä!?¡×¤³¤ì¤¬µ®½Å¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¥ß¥é¡¼»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê29Ëç¡Ë
¡¡1980Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¡Ö911¥¿¡¼¥Ü¡×¤ä¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡×¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ö¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¡×¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÀèÂå¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥Í¥Ã¥¿¡¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¤òÂçÃÀ¤ËºÆ²ò¼á¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤Ë°ÜÀß¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÎäµÑ¤¹¤ëµðÂç¤Ê¥µ¥¤¥É¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤Ï¡¢²£°ìÊ¸»ú¤Î¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥¡×¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥²¡¼¥à¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Ê¸²½Åª¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï4.9¥ê¥Ã¥¿¡¼180ÅÙV·¿12µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ390ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯490Nm¤òÈ¯´ø¡£Î®Îï¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¸ÄÂÎ¤Ï¡¢1985Ç¯5·î¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ÇÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥½¡¦¥³¥ë¥µ¤Ë¥Í¥í¥ì¥¶¡¼ÆâÁõ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£½é´ü·¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¢±¿Å¾ÀÊÂ¦¤Ë¤Î¤ß¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇÈ÷¤¨¤é¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥ß¥é¡¼¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥â¥Î¥¹¥Ú¥Ã¥¥ª¡×¡Ë¤È¡¢415mm·Â¥·¥ó¥°¥ë¥Ü¥ë¥È»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥â¥Î¥À¡¼¥É¡×¥¯¥í¥â¥É¡¼¥éÀ½¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï1988Ç¯¤Ë¥¹¥¤¥¹¤ØÍ¢Á÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å2011Ç¯¤Ë¸½¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¹ØÆþ¡£°Ê¹ß¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ØÌá¤µ¤ì¡¢ÃúÇ«¤Ë°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¸ò´¹¤ò´Þ¤àÀ°È÷¤ËÌó3Ëü2000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó555Ëü±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï8Ëü7000km¼å¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¸å´ü·¿16¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥Û¥¤¡¼¥ë¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê»ÅÍÍ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Á¯Îõ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È³Î¤«¤ÊÀ°È÷ÍúÎò¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤Î1985Ç¯·¿¡Ö¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ ¥â¥Î¥¹¥Ú¥Ã¥¥ª¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë1980Ç¯Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë£±Âæ¡£ÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¸½Â¸¤¹¤ë½é´ü·¿¸ÄÂÎ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍ½ÁÛÍî»¥²Á³Ê¤Ï 12Ëü¥æ¡¼¥í¤«¤é18Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó2084Ëü±ß¤«¤é3126Ëü±ß¡Ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¥Õ¥¡¥ó¤ä¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£