¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤¿Ç¥ÉØ¤Ë¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×É×¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡ÃºÊ¤À¤Ã¤Æ»à¤Ë¤Þ¤¹¡ª¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¸¡ºº¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤ÇÂ¨ÆüÆþ±¡¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÆ¬ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¥Ä¥Þ»Ò¡Ê¡÷kamiya.tsukami¡Ë¤¬¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤ì¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¼þ°Ï¤Î¿Í¤ÎËÜÀ¤òÃÎ¤ê¡¢¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤È¤ÎÎ¥º§¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£²áµî¤ËÇÛ¿®¤·È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØºÊ¤À¤Ã¤Æ»à¤Ë¤Þ¤¹¡ª¡ÙÂè12ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¥Ôー¥¯¤ò±Û¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ë¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ä¥Þ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤âÄÉ²Ã¤Î¥Óー¥ë¤ò³«¤±¤ëÉ×¤ÎÌµ¾ð¤µ¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¥¿±Ãæ¡¢ÆÍÇ¡ÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¥Ä¥Þ»Ò¡£Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤ÓÒÅÇ¡¦²¼Î¡¤ÇÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢Ä¹½÷¤Ë¾ù¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯Æ½¤ò±Û¤¨¤¿¤³¤í¡¢¤º¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤¿É×¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÞ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¤ÏÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡£»×¤¤Çº¤à¥Ä¥Þ»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¦¤È¡¢¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
