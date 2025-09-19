Ç½¸«ÆÆ»Ë»á¤¬¾Ú¸À¡¢¸×¤ÎÅê¤²¹þ¤ß²¦¤È¤Ï¡©¡¡¾×·â¤Îµå¿ô¤ËÏÂÅÄµ£»á¡Ö°Û¼¡¸µ¡×¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎµåÃÄ¥Î¥ë¥Þ¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¸µºå¿À¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¤ÎÇ½¸«ÆÆ»Ë»á¡Ê46¡Ë¤¬¡¢19Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ÏÂÅÄµ£»á¡Ê44¡Ë¤ÎYouTube¡ÖÏÂÅÄµ£¥é¥Ü¡×¤Ë½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÎ¤«¤éÅê¤²¹þ¤ß¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç½¸«»á¡£¡Ö¸ª¤ò¾ÃÌ×ÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¡ÖËèÆü¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹¥¤ó¤ÇÅê¤²¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ÆþÃÄÅö»þ¤Îºå¿À¤Ë¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÅê¤²¹þ¤ß¤Î¥Î¥ë¥Þ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤1500µå°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡Öµ×ÊÝÅÄ¤Ï3000°Ê¾åÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°Û¼¡¸µ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼º¾Ð¡£¼«¿È¤Ï¡Ö¼ã¤¤»þÂå¤ÇÂ¿¤¤»þ¤Ç¤â1500¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤¢¤È¤Ï1000µåÄ¶¤¨¤ë¤«¡Ä¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£