¹á²»¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¤Î½é¤á¤Æ¡×Ìòºî¤ê¤Ç¶âÈ±¤ËÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¡¡¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹á²»¡Ê24¡Ë¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·àÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¤ª»Å»ö¤ÇÈ±¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÃãÈ±¤«¤é°ìÅ¾¡¢¶âÈ±¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¤Î»Ï¤á¤Æ¤À¡ÁÈ±¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ªÍÎÉþ¤òÁª¤Ö¤Î¤âËèÆü¿·Á¯¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë10·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀä»¿»£±ÆÃæ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¸«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿·Á¯¤¹¤®¤ë¤Û¤ó¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£