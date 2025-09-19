µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¡Öº£¡¢ÎÞ¤òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×ÃæÅÄ¡ÖæÆ¤µ¤ó¡×¤Ë°úÂà¤Ë¡È¿è¡É¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÌ»»7116ÂÇÀÊÌÜ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿ÄÌ»»309ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£¹ø¤Î¸Î¾ã¤È¤âÆ®¤¤¡¢18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÃæÆü¤Ç¤ÎÍº»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿VTR¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£¾ÈÌÀ¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿µå¾ì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃæÅÄ¤Ë¡¢µå³¦¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1³ØÇ¯¾å¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖæÆ¤¬¤Í¡¢°úÂà¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡Äº£¤Í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡¢¾¼ÏÂ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤ÌîµåÁª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤â¤Á¤í¤óÌîµå¤ò¤ä¤á¤Æ¤âËÍ¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¸¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£æÆ¡¢ËÜÅö¤Ë18Ç¯´Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºÆ²ñ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÆ±¤¤Ç¯¤Î´Ý¤¬¡ÖËÍ¤ÏæÆ¤ÈÆ±¤¸ºÐ¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¡¢À¤Âå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤ÈÃ»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤Ë»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¡£°úÂà¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢ÂÎ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÄË¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿Ìîµå³¦¤ÎÊý¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë18Ç¯´Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡µð¿ÍÀª¤ÎºÇ¸å¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¸åÇÚ¤Î²¬ËÜ¤¬¡ÖæÆ¤µ¤ó¡¢18Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£æÆ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë18Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¡¢ÎÞ¤òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¼¡²ñ¤¦»þ¤Ï¾Ð´é¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¥¤¥¸¤ê¡É¤âÆþ¤ì¹þ¤ó¤À¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÃæÅÄ¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡þÃæÅÄ¡¡æÆ¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï1¡¢2Ç¯²Æ¡¢3Ç¯½Õ¤È3ÅÙ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¹â¹»ÄÌ»»87ËÜÎÝÂÇ¡£07Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£14¡¢16¡¢20Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¡£21Ç¯8·î¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í°ÜÀÒ¡£24Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¡£13¡¢17Ç¯WBC¡¢15Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12ÆüËÜÂåÉ½¡£1¥á¡¼¥È¥ë84¡¢107¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£