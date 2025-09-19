¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤º2ÅÙ¸«¤·¤¿¡Ä¡×²þÌ¾¤«¤é3Ç¯¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥àÊÌ¿Íµéá»Ñ¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É!!¡×¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£°ìÈÖÃË½¤¤¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È¿¿µÕ¤À¤í!!¡×
¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É!!¡×¡ÖÉ¦À¸¤ä¤·¤¿¤ÎÅ·ºÍ¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤Î¸ø¼°SNS¤¬¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£¾×·â¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤¬±Ç¤¨¤ë¿å¾å¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿å¾å¤È¶¦±é¤¹¤ë½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿å¾å¤ÏÂæÏÑ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÌµÀº¤Ò¤²¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò´Ë¤á¥·¥ã¥Ä¤òÃåÊø¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éÃæÇ¯¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î³¤³°½ÐÄ¥¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£°ìÈÖÃË½¤¤¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É!!¡×¡ÖËÜ¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¿¿µÕ¤À¤í!!¡×¡Ö¿§µ¤¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡ÖÉ¦À¸¤ä¤·¤¿¤ÎÅ·ºÍ¡Ä¡×¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤º2ÅÙ¸«¤·¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¾å¤Ï2018Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÃæ³ØÀ»Æüµ¡×(TBS)¤Øà²¬ÅÄ·ò»Ëá¤Î·ÝÌ¾¤Ç½Ð±é¤·ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×(21Ç¯)¤Ê¤ÉÃíÌÜºîÉÊ¤Ë¼¡¡¹¤È»²²Ã¤·½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢22Ç¯¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó½ªÎ»¤òµ¡¤ËËÜÌ¾¤Ø¤È²þÌ¾¡£¤½¤Î¸å¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ø½Ð±é¤·¼ÂÎÏÇÉ¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£