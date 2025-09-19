¡Ö¤ï¡ª¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤Ë¡×à·ê¤¢¤¥³¡¼¥Çá¥µ¥ó¥â¥Ë28ºÐ¥¢¥Êà´Ý¸«¤»á»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¹á¹ÁÎ¹¹Ô¤ÇÂçÃÀ¤Ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ù±º¤ß¤º¤(28)¤¬ÏÆ²¼¤Ë¥¶¥Ã¥¯¥ê¤È·ê¤Î³«¤¤¤¿Î¹¹Ô¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹á¹ÁÎ¹¹Ô¡Ê¤À¤¤¤Ã¤Ö»þº¹¤Ç¤¹¾Ð¡Ë¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÏÆ¤Î²¼¤ÎÉôÊ¬¤¬·ê¤¢¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÑ·Á¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÏÆÊ¢¤ÎÂç¤¤Ê¤Û¤¯¤í¤Þ¤Ç¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌë·ÊåºÎï¤À¤Ã¤¿¡¡¤¢¤È¥¨¥ÓÌÍÈþÌ£¤·¤¹¤®¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢100Ëü¥É¥ë¤ÎÌë·Ê¤äÌÍÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¸«¤¨¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥Û¥¯¥í¤ß¤Ã¤±¡×¡Ö100Ëü¥É¥ë¤ÎÌë·Ê¤è¤ê¥¥ì¥¤¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¹û¤ì¤ÆÉñ¤¦¤ä¤í¡Á¡×¡Ö¤ï¡ª¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤Ë¤Û¤¯¤í¤¢¤ë¤Î¤·¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡¼¡×¡ÖÉáÃÊ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥Û¥¯¥í¤Þ¤Ç¡×¡ÖÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿ù±º¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÂ´¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£2020Ç¯4·î¤«¤éÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×(TBS)¤Ç¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£