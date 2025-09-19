¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê?¡×Êì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥°¥é¥É¥ëà°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëá¡ÖµÓ¤¬¡Ä¡×Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö20ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤!¡×
¡ÖÂç¿Í²Ä°¦¤¤¤ÎÂåÉ½¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡1»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬à°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëá¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö9·î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½©¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÎÃ¤·µ¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î½©¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²µÍÕ¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²µÍÕ¤Î»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¥¥ì¥¤¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö44...!?åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤È²Ä°¦¤µ¡¢åºÎï¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö20ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¹!¡×¡Ö²µÍÕ¤µ¤ó¤¹¤Æ¤¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¾åÉÊ¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤ë¡£¡£¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎµÓ¤¬¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ê¤Î?¡×¡ÖÂç¿Í²Ä°¦¤¤¤ÎÂåÉ½¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²µÍÕ¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£°æÎ´¤È·ëº§¤·¡¢07Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£