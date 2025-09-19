¡Ú»³¸ýÅ·µ¤ Í¼´©9/19¡Û¤¢¤¹20Æü(ÅÚ)¤Ï¸á¸å¤Ë°ì»þ·ã¤·¤¤±«¡¦Íë¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ÆüÍË¤ÏÀ²Å·Ìá¤ë¡¡¥È¥ê¥×¥ëÂæÉ÷¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä
¡ü¤¢¤¹20Æü(ÅÚ)¤ÏÍ¼ÊýÁ°¸åÃæ¿´¤Ë·ã¤·¤¤±«¤äÍë¤Ê¤ÉÃí°Õ
¡üÆüÍË¤ÏÅ·µ¤²óÉü Ä«ÈÕ¤Ï½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë²á¤´¤·¤ä¤¹¤µ
¡ü¥È¥ê¥×¥ëÂæÉ÷¤ÎÆ°¸þ¤ËÃí°Õ ÆÃ¤Ë19¹æ¤Ï¤Þ¤ÀÍ½Â¬¤ËÉý¤¢¤ê
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¤¤ç¤¦19Æü(¶â)¤Î¸©Æâ¤Ï¡¢½©±«Á°ÀþÆî²¼¸å¤ÇËÌ¤«¤é½©¤Î¶õµ¤¤¬Î®Æþ¤·¡¢ÆÃ¤ËÄ«¤Ï½©ËÜÈÖ¤ÎË¬¤ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÎÃ¤·¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãë´Ö¤ÏÆü¤¶¤·¤È¤È¤â¤Ë¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¶ËÃ¼¤ÊÌÔ½ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À²Å·¤ÏÂ³¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ç¤Ëº£¡¢Ä«Á¯È¾ÅçÊýÌÌ¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±À¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ËÇ÷¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹20Æü(ÅÚ)¤Î¸©Æâ¤ÏÃëÁ°º¢¤«¤é±«»±¤Î½ÐÈÖ¡£Á°Àþ¤Î³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¡¢Í¼ÊýÁ°¸å¤Ë¸©Æâ¤òÄÌ²á¤·¤Æ¡¢°ì»þÅª¤Ë¤ä¤ä·ã¤·¤¤±«¤äÍë¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Î±«¤Î¹ß¤êÊý¡¢Íë¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É½½Ê¬¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
ÆüÍËÆü¤ÏÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Ïµî¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Å·µ¤¤Ï²óÉü¡£À²¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¡¢µ¤²¹¤Ï¶ËÃ¼¤Ê¾å¾º¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¶ËÃ¼¤Ê½ë¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä«ÈÕ¤ÏÎÃ¤·¤¤½ê¤âÂ¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂæÉ÷¡Äº£¡¢Æ±»þ¤Ë17¹æ～19¹æ¤Î3¸Ä¤ÎÂæÉ÷¤¬È¯À¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷17¹æ¤ÏÂçÎ¦¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ¿ê¼å¤Ø¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤ÎÂæÉ÷18¹æ¤Ï¡¢17¹æ¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿ÊÏ©¤Ç¡¢²ÆìÊýÌÌ¤Ç¤ÏÍè½µ½é¤á¤ÏÉ÷¤äÇÈ¤Î±Æ¶Á¤¬Â¿¾¯¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¤Ï¤ë¤«ÆîÅì³¤¾å¤Î19¹æ¤Ï¡¢Íè½µ½é¤á¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÎÅì¤Ç½ù¡¹¤ËËÌ¾å¤·»Ï¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Î·×»»¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ìÉô¡¢À¾¤è¤ê¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤ÆÍè½µ¸åÈ¾¤ËËÜ½£¤ËÇ÷¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ÀÍ½Â¬¤¬¹Ê¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¡£
¤¢¤¹20Æü(ÅÚ)¤ÏÄ«¤«¤éÊ¬¸ü¤¤±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÃëÁ°º¢¤«¤é¼¡Âè¤Ë±«»±¤Î½ÐÈÖ¡£¸á¸å¡¢ÆÃ¤ËÍ¼ÊýÁ°¸å¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á°ÀþÄÌ²á¤ËÈ¼¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤±«¤äÍë¤òÈ¼¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°³°¥ì¥¸¥ãー¤Ê¤É¤Ï¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î½àÈ÷¤òÆþÇ°¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÍËÆü¤ÏÀ²¤ì´ÖÂ¿¤¤¶õÌÏÍÍ¤¬Ìá¤ê¡¢Íè½µ½é¤áº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÆü¤¶¤·½½Ê¬¡£¤Þ¤¿¡¢Ãë´Ö¤Ï¾¯¤·Æüº¹¤·¤Î½ë¤µ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä«ÈÕ¤Ï½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ëÎÃ¤·¤µ¤Ç¡¢»³¸ý»ÔÆâ¤â20ÅÙ¤òÀÚ¤ëµ¤²¹¤ÎÆü¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Íè½µ¸åÈ¾¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤ÎÄÌ²á¤ÇÅ·µ¤¤¬¤°¤º¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¾¯¤·¾ø¤·½ë¤µ¤¬Ìá¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(KRY»³¸ýÊüÁ÷ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î »³ËÜ¾º¼£¡Ë