¡ãÂ®Êó¡äÊÆ½÷»Ò¤Ï¿¤Ð¤·¤¢¤¤¤Î3Æü´ÖÂç²ñ¤¬³«Ëë¡ª¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¿¼Ìë3»þ49Ê¬¥Æ¥£¥ª¥Õ
¡ã¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥ÈNW¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼Áª¼ê¸¢¡¡½éÆü¡þ19Æü¡þ¥Ô¥Ê¥¯¥ëCC¡Ê¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¡Ë¡þ6438¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£Ç¯´Ö2»î¹ç¤Î¤ß¤Î3Æü´ÖÂç²ñ¡£ÆüËÜÀª¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼13¿ÍÁ´°÷¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¼Ì¿¿¡Õ½ÂÌî¤ÈÀ¾¶¿¤ÎÂÇÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤Ã¤¿¡ª
ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å9»þ32Ê¬¤Ë10ÈÖ¤«¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢À¾¶¿¿¿±û¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤ÈÃÝÅÄÎï±û¤ÏÆ±ÁÈ¤Ç¸á¸å10»þ5Ê¬¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤ò³«»Ï¡£Âç²ñ2¾¡¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¤Ï¿¼Ìë3»þ27Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï3»þ49Ê¬¤Ë1ÈÖ¤«¤é¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¡£²áµî3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¤Ð¤·¤¢¤¤¤ÎÂç²ñ¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°102°Ì¤«¤é¤ÎÉâ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢Í½ÁªÄÌ²á¤¬É¬¿Ü¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÚÆüËÜÀª¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡Û¢£1ÈÖ¥¹¥¿¡¼¥È22:05¡¡¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢ÃÝÅÄÎï±û26:32¡¡µÈÅÄÍ¥Íø26:54¡¡´ä°æÌÀ°¦27:05¡¡´ä°æÀéÎç27:27¡¡Èª²¬Æà¼Ó27:49¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¢£10ÈÖ¥¹¥¿¡¼¥È21:32¡¡À¾Â¼Í¥ºÚ21:43¡¡À¾¶¿¿¿±û21:54¡¡»³²¼ÈþÌ´Í26:10¡¡ÇÏ¾ìºé´õ26:54¡¡ºûÀ¸Í¥²Ö27:05¡¡¸Å¹¾ºÌ²Â
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ã¥¹¥³¥¢Â®ÊóÃæ¡ª¡äÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³ÎÄê ¡¡¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤é½Ð¾ì¤Ø¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é¤Ï¡È·÷³°¡É
3Ç¯Ï¢Â³Í½ÁªÍî¤Á¤Î¿¤Ð¤·¤¢¤¤Âç²ñ¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡ÖÂç´À¤«¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥Þ¥ó¥Ç¡¼Ä©Àï¤â1ÂÇµÚ¤Ð¤º¡¡ÆüËÜÀª¤Ï13¿ÍÁ´°÷¤¬½Ð¾ì
¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¤Ê½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á¡Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡Í
¡Ô¼Ì¿¿¡Õ½ÂÌî¤ÈÀ¾¶¿¤ÎÂÇÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤Ã¤¿¡ª
ÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÀ¾Â¼Í¥ºÚ¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å9»þ32Ê¬¤Ë10ÈÖ¤«¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢À¾¶¿¿¿±û¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤ÈÃÝÅÄÎï±û¤ÏÆ±ÁÈ¤Ç¸á¸å10»þ5Ê¬¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤ò³«»Ï¡£Âç²ñ2¾¡¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¤Ï¿¼Ìë3»þ27Ê¬¤«¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï3»þ49Ê¬¤Ë1ÈÖ¤«¤é¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¡£²áµî3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¿¤Ð¤·¤¢¤¤¤ÎÂç²ñ¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°102°Ì¤«¤é¤ÎÉâ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢Í½ÁªÄÌ²á¤¬É¬¿Ü¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÚÆüËÜÀª¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡Û¢£1ÈÖ¥¹¥¿¡¼¥È22:05¡¡¾¡¤ß¤Ê¤ß¡¢ÃÝÅÄÎï±û26:32¡¡µÈÅÄÍ¥Íø26:54¡¡´ä°æÌÀ°¦27:05¡¡´ä°æÀéÎç27:27¡¡Èª²¬Æà¼Ó27:49¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¢£10ÈÖ¥¹¥¿¡¼¥È21:32¡¡À¾Â¼Í¥ºÚ21:43¡¡À¾¶¿¿¿±û21:54¡¡»³²¼ÈþÌ´Í26:10¡¡ÇÏ¾ìºé´õ26:54¡¡ºûÀ¸Í¥²Ö27:05¡¡¸Å¹¾ºÌ²Â
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¡ã¥¹¥³¥¢Â®ÊóÃæ¡ª¡äÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³ÎÄê ¡¡¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤é½Ð¾ì¤Ø¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é¤Ï¡È·÷³°¡É
3Ç¯Ï¢Â³Í½ÁªÍî¤Á¤Î¿¤Ð¤·¤¢¤¤Âç²ñ¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡ÖÂç´À¤«¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥Þ¥ó¥Ç¡¼Ä©Àï¤â1ÂÇµÚ¤Ð¤º¡¡ÆüËÜÀª¤Ï13¿ÍÁ´°÷¤¬½Ð¾ì
¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¤Ê½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á¡Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡Í