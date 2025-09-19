¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û9·î20Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¤Ü¤ó¤ä¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¡£¤Ê¤Ë¤«¤È±½¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¡¡±¿µ¤¤Ï¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤º¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¿´ÇÛ¤Ê»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡¾ï¤Ë¾®Áö¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊË»¤·¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢½¼¼Â´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤Î¹¤¬¤ëÆü¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤¬¼ê½õ¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éŽ¤¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÉé¤±¤Ç¤¹Ž¡ËÜÅö¤ËÀ®¸ù¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤éŽ¤·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤³¤È!