ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¡È³¤¾åÍ¢Á÷¡É¤ÎÏ¢·È³ÎÇ§¡ÖÆ»Ï©À£ÃÇ¤¹¤ë¤ÈÎ¦Ï©¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¢¤ë¡× ¿·³ã¡¦º´ÅÏ»Ô¤ÇÁ¥»ÈÍÑ¤·¤¿·±Îý
¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤ÎÎ¾ÄÅ¹Á¤Ç9·î19Æü¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÆ»Ï©¤ÎÀ£ÃÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÁÛÄê¤Ç¡¢Á¥¤ò»È¤¤¡¢ÈïºÒÃÏ¤ËºÒ³²ÂÐ±þ¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤ò±¿¤Ö·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤ÎÂç±«¤Ç¤Ï¸©Æ»¡¦º´ÅÏ°ì¼þÀþ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢°ì»þ¸ÉÎ©¤·¤¿½¸Íî¤â½Ð¤¿º´ÅÏ»Ô¡£
¤³¤ÎÆü¤Î·±Îý¤Ç¤Ï¡¢º´ÅÏ³¤¾åÊÝ°Â½ð¤äº´ÅÏ»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î½ä»ëÄú¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢µß±çÊª»ñ¤Ê¤É¤ò¹Á¤Ç°ú¤ÅÏ¤¹¤Þ¤Ç¤Î¼ê½ç¤äÏ¢·È¤Î¤¢¤êÊý¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº´ÅÏ³¤¾åÊÝ°Â½ð¡¡½ÂÃ«ÂîÌð ½ðÄ¹¡Û
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Úº´ÅÏ»Ô¾ÃËÉËÜÉôÎ¾ÄÅ¾ÃËÉ½ð¡¡ã·Æ£¹ä ½ðÄ¹¡Û
¡Ö¡ÊÆ»Ï©À£ÃÇ»þ¤Ï¡ËÎ¦Ï©¤Ç¤Ï¸½¾ì¤ËÃå¤±¤ë¸Â³¦¤Î¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á¥Åù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³¤¾åÍ¢Á÷¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
»²²Ã¼Ô¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£