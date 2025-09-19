¹Ò¶õ¼«±ÒÂâµ¡ ¿·³ã¶õ¹Á¤Ç³êÁöÏ©¡È°ïÃ¦¡É¡Ä¥±¥¬¿Í¤Ê¤·¤â³êÁöÏ©Éõº¿¤Ç16ÊØ¤¬·ç¹Ò¤Ë¡ÖÎ¹¹ÔÄü¤á¤ë¤·¤«¡Ä¡×
9·î19ÆüÀµ¸áÁ°¡¢·±ÎýÈô¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·³ãÊ¬ÆÖÃÏ½êÂ°¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¡¢³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³êÁöÏ©¤¬°ì»þÉõº¿¤µ¤ì¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã¶õ¹Á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤òÈô¤Ö1µ¡¤Î¹Ò¶õµ¡¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÏÃåÎ¦¤¹¤ë¤È¡¢²£¤Ëµ¡ÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é³êÁöÏ©¤Î³°¤Ë¡Ä¡£
¡Ú¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡Ö°ïÃ¦¤·¤¿¹Ò¶õµ¡¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°11»þ52Ê¬¤´¤í¡¢·±Îý¤ò½ª¤¨¤¿¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¿·³ãµßÆñÂâ¤ÎÁÜº÷µ¡Uー125A¤¬ÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¡£
50Âå¤ÎÃËÀµ¡Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ââ°÷5¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¶õ¹Á¤Î2ËÜ¤¢¤ë³êÁöÏ©¤¬°ì»þÉõº¿¡£
¿·³ã¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë16ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÅþÃåÊØ¤¬°ú¤ÊÖ¤·¤ä¹ÔÀèÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢Ï¢µÙÁ°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾èµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ïº®Íð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·ÀéºÐ¹Ô¤¤ÎÊØ¤Ë¾è¤ëÍ½Äê¡Û
¡Ö¤â¤¦¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤éÈô¤Ö¤È¤¤Ë¡ØÈô¤Ù¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ú¤ÊÖ¤·¤¿¡£½éÈô¹Ôµ¡¤À¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¾è¤ì¤Ê¤¯¤ÆÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ú¿·ÀéºÐ¹Ô¤¤ÎÊØ¤Ë¾è¤ëÍ½Äê¡Û
¡Ö»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüÄø¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¡ÊÎ¹¹Ô¤ò¡ËÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
º®Íð¤ò¾·¤¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿³êÁöÏ©¤Î°ïÃ¦¡£¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
