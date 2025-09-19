9·î19ÆüÀµ¸áÁ°¡¢·±ÎýÈô¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¿·³ãÊ¬ÆÖÃÏ½êÂ°¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¿·³ã¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤¹¤ëºÝ¡¢³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³êÁöÏ©¤¬°ì»þÉõº¿¤µ¤ì¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£

¿·³ã¶õ¹Á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤òÈô¤Ö1µ¡¤Î¹Ò¶õµ¡¡£

¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÏÃåÎ¦¤¹¤ë¤È¡¢²£¤Ëµ¡ÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é³êÁöÏ©¤Î³°¤Ë¡Ä¡£

¡Ú¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡Ö°ïÃ¦¤·¤¿¹Ò¶õµ¡¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¾å¶õ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢³êÁöÏ©¤ò³°¤ì¡¢¹Ò¶õµ¡¤¬ÄÌ¤Ã¤¿À×¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°11»þ52Ê¬¤´¤í¡¢·±Îý¤ò½ª¤¨¤¿¿·³ãÊ¬ÆÖ´ðÃÏ¿·³ãµßÆñÂâ¤ÎÁÜº÷µ¡Uー125A¤¬ÃåÎ¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë³êÁöÏ©¤ò°ïÃ¦¡£

50Âå¤ÎÃËÀ­µ¡Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ââ°÷5¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

°ìÊý¡¢»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¶õ¹Á¤Î2ËÜ¤¢¤ë³êÁöÏ©¤¬°ì»þÉõº¿¡£

¿·³ã¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë16ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÅþÃåÊØ¤¬°ú¤­ÊÖ¤·¤ä¹ÔÀèÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢Ï¢µÙÁ°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾èµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ïº®Íð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¿·ÀéºÐ¹Ô¤­¤ÎÊØ¤Ë¾è¤ëÍ½Äê¡Û
¡Ö¤â¤¦¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤éÈô¤Ö¤È¤­¤Ë¡ØÈô¤Ù¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ú¤­ÊÖ¤·¤¿¡£½éÈô¹Ôµ¡¤À¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¾è¤ì¤Ê¤¯¤ÆÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡×

¡Ö»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüÄø¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¡ÊÎ¹¹Ô¤ò¡ËÄü¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

º®Íð¤ò¾·¤­¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿³êÁöÏ©¤Î°ïÃ¦¡£¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£