¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¡Ö¸µµ¤¶Ì¡×¤ÇÄºÅÀ¤Ë¡ª¥¢¥Ë¥áÂç¹¥¤ºÇ¶¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¤¬£´Ï¢ÇÆ¤Ç¥Ü¥ë¥È¤ËÊÂ¤Ö¡ÄÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£·Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥ª¥¿¡×ºÇ¶¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢£±£¹ÉÃ£µ£²¤ÇÍ¥¾¡¡£À¤³¦µÏ¿¡Ê£±£¹ÉÃ£±£¹¡ËÊÝ»ý¼Ô¤Î¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤ËÊÂ¤Ö£´Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¡¢¸·¤·¤¤£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¡È¸µµ¤¶Ì¡É¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÑµÒ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊ¬¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¡£Ìµ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÆ±¼ïÌÜ¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ·ù¤Êµ²±¤ò½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÀã¿«¤ò´î¤ó¤À¡£¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö£±¤Ä¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢£²¤Ä¤Û¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¾Ð¤¤¡¢£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇÂ®¤Î¥¢¥Ë¥ª¥¿¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó£µËü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢ÎÏ¤ËÂØ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¹ø¤òÍî¤È¤·¡¢º¸¼ê¤òº¸¤ÎÉ¨¤ËÅö¤Æ¡¢±¦¼ê¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤Î¡Ö¥®¥¢¥»¥«¥ó¥É¡×¥Ý¡¼¥º¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Àä¶«¡£·è¾¡¤Ç¤Ï£Ø¤ÇÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¡Ö¸µµ¤¶Ì¡×¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£Ëè»î¹ç¡¢¤ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÊÑ¿È¤·¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤¿¤Á¤òÀ©°µ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤³¤½Æ¼¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢¾¡³¹Æ»¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª£´ÁÈ¤ò£±£¹ÉÃ£¹£¹¤ÇÍ¾Íµ¤Î£±Ãå¤ÇÄÌ²á¡£½à·è¾¡¤Ïº£µ¨À¤³¦ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë£±£¹ÉÃ£µ£±¡ÊÄÉ¤¤É÷£±¡¦£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¤¶¤ï¤Ä¤¯¹ñÎ©¤òÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï£³´§¡Ê£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¡Ë¤òÃ£À®¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÀ©¤·¡¢£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤Ê¤¬¤é£³°Ì¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¶¯¤µ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¢¥Ë¥ª¥¿¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¹ñÎ©¤Ç¤â¼çÌò¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¡£