¡Ú¤ªÆé1¤Ä¤Ç»þÃ»Ä´Íý¡Û¡Ö¥«¥ì¡¼½Õ±«¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤ÌÈþÌ£¤·¤µ¡ª
¤«¤µ¤Þ¤·¤äºî¤ê¤ª¤¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö½Õ±«¡×¡£¿å¤ò´Þ¤à¤ÈËÄ¤é¤à¤¿¤á¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤âÎ©ÇÉ¤Ê¤ª¤«¤º¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÀáÌó¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¡£
½Õ±«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥µ¥é¥À¤ä¥¹¡¼¥×¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢ßÖ¤áÊª¤Ë»È¤¦¤È¤·¤Æ¤â¾ßÌý¤äÃæ²Ú·Ï¤ÎÌ£ÉÕ¤±¥ì¥·¥Ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤ÏË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡Ö¥«¥ì¡¼Ì£¤Î½Õ±«ßÖ¤á¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥«¥ì¡¼¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÈþÌ£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¤ªÆé1¤Ä¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡£½Õ±«¤Î²¼¤æ¤Ç¤âÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þÃ»¤Ë¤â¡ª
»Ò¤É¤â¤â´î¤Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡ª
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Âç´î¤Ó¤·¤Þ¤·¤¿!!!¥«¥ì¡¼Ì£ºÇ¹â¡ù¡×¡Ö¤´ÈÓ¤Ë¤â¹ç¤¦¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥ì¡¼Ì£¤Ç¿©ÍßÁý¿Ê!!¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯È¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂç¹¥É¾¡£Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ì¡¼¤Î¥Ô¥ê¿É´¶¤¬¤ª¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£´ÊÃ±¤ÊºàÎÁ¤Ç¤¹¤°¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î¤ª¤«¤º¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ëº¤¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª