Àî¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿ÃË»ù¤Î»àË´³ÎÇ§¡¡°¦ÃÎ¡¦²¬ºê»Ô
18Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤ÎÌðºîÀî¤Ç9ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Î®¤µ¤ì¡¢ÁÜº÷³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19Æü¸áÁ°¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¸á¸å4»þÁ°¡¢²¬ºê»Ô¤ÎÌðºîÀî¤Ç¡ÖÃË¤Î»Ò¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÎ®¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢Í§¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤¬ÁÜº÷³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢Àî¤«¤éÃË¤Î»Ò¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬ºê»Ô¤Ë½»¤à¾®³ØÀ¸¡¦Â¼°æ¶ÇÅÍ¤µ¤ó¡Ê9¡Ë¤Ç¡¢Î®¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é600¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É²¼Î®¤Î¿åÃæ¤Ç¡¢ÌÚ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¼°æ¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í2¿Í¤ÈÀî¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤íÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£