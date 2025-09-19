¥Ê¥À¥ë¡¢TKOÌÚ²¼¤Î¡ÈÂç±ê¾å¡É¤Ë¤¢¤¤ì¡¡¤Ê¤¼Ã¯¤â»ß¤á¤Ê¤¤¡Ä¡Ö¼þ¤ê¤â¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Á¤ã¤¦¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤¬19Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ê¥À¥ë¡Ê40¡Ë¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×ÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê53¡Ë¤Î¡ÈÂç±ê¾å¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¥¿¥¤¤ÎÁÎÎ·¤¬Ãå¤ë·¶ºÀ»Ñ¤Ç»û±¡¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄÍÍ»Ò¤ä¡¢»û±¡¼þÊÕ¤ò¹ç¾¸¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ»£¤Ã¤¿Æ°²è¤¬ÉÔ¶à¿µ¤ä¤È¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¾ÌîÁÏ¿Í¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë?¡×¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö³Æ¹ñÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ±ê¾å¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡¢¾Æ¤±Ìî¸¶¤ä¤Ç¡£¥´¥¸¥é¤ä¤Ç¡¢¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤òÇË²õ¤·¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¾Ìî¤¬¡Ö´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£»×¤¦¤ó¤ä¤±¤É¡È¤½¤ì¡¢¾å¤²¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Â¦¶á¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ê¥À¥ë¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤â¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Á¤ã¤¦?¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤¿¡£