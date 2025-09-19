BE:FIRST¡Ö¶õ¡×¤ÏÄ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¡¡²»¸»¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦MV¡Ä¡Ä¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤ÈÀ¤³¦´Ñ
¡¡9·î17Æü¡¢BE:FIRST¤¬8th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¶õ¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£É½Âê¶Ê¡Ö¶õ¡×¤Ï¡ØÂè92²óNHKÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÙÃæ³Ø¹»¤ÎÉô¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢7·î7Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤À¡£ºî»ìºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿SKY-HI¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤êÀ¡¤ó¤À¥á¥í¥Ç¥£¤È½À¤é¤«¤¤¥Ïー¥â¥Ëー¤Ë¾è¤Ã¤¿²Î»ì¤¬¥ê¥¹¥Êー¤Î¿´¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê»²¹Í¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢Number_i¡¢¥³¥ì¥µ¥ï¡¢BE:FIRST¡¢m-flo loves RIP SLYME¡¢ÍÓÊ¸³Ø¡Ä¡ÄÃíÌÜ¿·Éè6ºî¤ò¥ì¥Ó¥åー¡Ë
¡¡²»¸»¤òÄ°¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Æñ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤æ¤¨¤Ë³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½ãÅÙ¹â¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ãæ³ØÀ¸¤È¤¤¤¦Â¿´¶¤ÊÇ¯º¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿³Ú¶Ê¤é¤·¤¯¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ³ØÀ¸¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Âç¿ÍÀ¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡Æ±¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇBE:FIRST¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤À¡£8·î18Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿Æ±¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÃúÇ«¤Ë²Î»ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¤Ï¡¢¹ç¾§¶Ê¤é¤·¤¤²¹¤«¤µ¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢BE:FIRST¤é¤·¤¤¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¥´¥¹¥Ú¥ë¤ò»×¤ï¤»¤ëÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢»×¤ï¤º°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢9·î15Æü¤Ë¤ÏÂÔË¾¤ÎMV¤¬¸ø³«¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø°¦¤¬¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ä¡ØÁëÊÕ¤Ë¤Æ¡Ù¡¢¡Ø¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº£ÀôÎÏºÈ¤À¡£MV¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇÉ¼ê¤ÊCG¤ä¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£Àô´ÆÆÄ¤é¤·¤¤¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Êª¸ì¤ÏSHUNTO¤È·ö²Þ¤·¤¿JUNON¡¢¤½¤ì¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëLEO¤ÎÉÁ¼Ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£JUNON¤Ïµ¢¤êÆ»¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬Ê±¤¹¤ë³¹¤Î¿Í¡¹¤Î¾®¤µ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢SHUNTO¤Ë¼Õ¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊJUNON¤«¤é¾®¤µ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò¤â¤é¤¦RYUHEI¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬Ï¢º¿¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò²¹¤á¤ë¤è¤¦¤Êºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ñ½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤âÃ¯¤«¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢É®¼Ô¤¬³Ú¶Ê¤ò°ìÄ°¤·¤¿»þ¤Ï¡Ö¹ç¾§¸þ¤±¤Ëºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÈSKY-HI¡ßBE:FIRST¡É¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£³Ú¶Ê¤òÄ°¤¯¤³¤È¤ÇÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¤ÏÆ°¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢MV¤«¤é¤Ï¿´¤ËÊÑ²½¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡£3ÃÊ³¬¤Ç´¶¾ð¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤ë¡¢¿¼¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¶õ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¸¤Ç´Ñ¤¿»þ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤ò¤µ¤é¤Ë³ú¤ßºÕ¤¤¤Æ¤ß¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¥ÎÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ö¶õ¡×¤òº£¸å¤âÂçÀÚ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¹â¶¶°´¡Ë