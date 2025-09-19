SixTONES¤Î°ì´Ó¤·¤¿²»³ÚÅª¤Ê¹¶¤á¤Î»ÑÀª¡¡¥Õ¥§¥¹½Ð±é¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤Ç¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¡ÒÌ´¤Ë¸«¤Æ¤¿Àè¤Î·Ê¿§¡Ó
¡¡SixTONES¤Î¶áÇ¯¤Î¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¡¢¤¢¤ë°ì´Ó¤·¤¿¥âー¥É¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡È¹¶¤á¡É¤Î»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¤Èââ»ý¤òÂçÀÚ¤ËÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â¥êー¥Á¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÚ¤«¤ÊÃÏÊ¿¤Þ¤Ç²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤é¤Î³Ú¶Ê¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ®»Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤À¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛSixTONES¡¢ÌîÅÄÍÎ¼¡ÏºÄó¶¡¶Ê¡ÖStargaze¡×MV¤â¡Ë
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯6·î¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Ê1¶Ê¡£¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Ï¡¢º´Çì youthK¤À¡£º´Çì¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡ÖËÍ¤¬ËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤ä¡Ö¶¦ÌÄ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎSixTONES¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯1·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÀ¼¡Ù¤Î¥êー¥É¶Ê¤Ë¤·¤ÆÅö»þºÇÂç¤ÎÌî¿´ºî¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¿Í¿Í¿Í¡×¤Îºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤âÈà¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤Ï¡¢¡Ö¿Í¿Í¿Í¡×¤ÎÌî¿´¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥ß¥¯¥¹¥Á¥ãー¥í¥Ã¥¯¡õ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¡£2ÈÖ¤Î²Î»ì¤Ë¡Ò¤Ç¤â¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ"¿Í¿Í¿Í"¡Ó¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¾Úº¸¤À¤í¤¦¡£¥ê¥êー¥¹Åö»þ¡¢¡Ö¿Í¿Í¿Í¡×¤ÎÏ©Àþ¤ò¤µ¤é¤Ë²Ì´º¤ËÆÍ¤µÍ¤á¤¿¶Ê¤ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¤È¤·¤ÆÀÚ¤ëÂçÃÀÉÔÅ¨¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2023Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢MV¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¥¤¥É¤Î¶ËÃ×¤Ø¤È¹ë²÷¤ËÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±¶Ê¤¬SixTONES¤Î¿·¤·¤¤ÂåÉ½¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÈà¤é¤é¤·¤¤¡×¤È¤â»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¼«¿®¤È³Î¿®¤ò¶»¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤âÈà¤é¤Ï¹¶¤áÂ³¤±¤¿¡£2024Ç¯1·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE VIBES¡Ù¤Î¥êー¥É¶Ê¡Ö¥¢¥ó¥»¥à¡×¤Ï¡¢¡Ö¿Í¿Í¿Í¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î¥é¥Ã¥×¤òÂç¤¤¯¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¤¿¤À¡¢Á°¤Î2¶Ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¿§Ç»¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ó¥»¥à¡×¤Ç¤ÏÄ¾µå¤Î¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¼ÀÁö¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤òÄÉ¤¤±Û¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¤Ï°µ´¬¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖGONG¡×¤Ï¡¢¥Ïー¥É¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁ¯Îõ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¡¢2024Ç¯²Æ°Ê¹ß¤Î¥Õ¥§¥¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò°ìµ¤¤ËÊ¨¤«¤¹µ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²»¿§¡×¤ä¡Ö¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ðー¤â¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤¬¹¶¤á¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¹¶¤á¤Î¥âー¥É¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë²áÄø¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¤È»×¤¦¡£º£Ç¯1·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOLD¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤¬Äó¶¡¤·¤¿¡ÖFiesta¡×¡¢Kroi¤¬Äó¶¡¤·¤¿¡ÖUnderline¡×¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥¶Î¼·¯¡Ê¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¤¬Äó¶¡¤·¤¿¡ÖÎø¤Î¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥ó¡ÊLINKIN PARK¡Ë¤¬Äó¶¡¤·¤¿¡ÖWE ARE ONE¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤ÆSixTONES¤Î²»³ÚÀ¤¬ÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£¤½¤Î¶Ë¤áÉÕ¤±¤¬¡¢¡ÖÎø¤Î¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥¶Î¼·¯¤¬Â¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ÎSixTONES¤«¤é³Ú¶Ê°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤!!!¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÎø¤Î¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¤Ï¡¢¹¶¤á¤Î¥âー¥É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï·ÁÍÆ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄ¶¹¶·âÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢SixTONES¤Î6¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¡È¥Û¥ë¥â¥ó°õ¡ÉMAX¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤ò¡¢¸«»ö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê»¥¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡ØGOLD¡Ù¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¿Ø¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤ÆËÜµ¤¤Ç²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÇ®¤Ï¿·¤·¤¤¥ê¥¹¥Êー¤äÂ¾¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø³Î¼Â¤ËÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡ÊRADWIMPS¡Ë¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖStargaze¡×¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¹¤¬¤ëÀ±¶õ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÁÔÂç¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥éー¥É¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥µ¥Ó¤ÇÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ëÂç¤¤¯³«¤«¤ì¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¡ÈÌîÅÄÍÎ¼¡ÏºÀá¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥µ¥Ó¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤â¤¿¤é¤¹Á¯¤ä¤«¤Ê¹âÍÈ´¶¤È³«Êü´¶¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎSixTONES¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÈà¤é¤Î²»³ÚÀ¤Ë¿·¤·¤¤±ü¹Ô¤¤È¿¼¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ÌîÅÄ¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ê¤ê¤ËSixTONES¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤ä¤³¤ÎÀè¤ÎÊª¸ì¤òÁÛÁü¤·¡¢¶Ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç²Î¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢6¿Í¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿Å¸Ë¾¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥á¥é¥á¥é¤È¤·¤¿Ìî¿´¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿¼¤¯¶»¤òÂÇ¤Ä¤Î¤¬¡¢¡ÒËÍ¤é¤¬¤¤¤¿º£¤ò¤¤¤Ä¤« Îò»Ë¤¬¸«¤Æ¡¿Á¢¤à¤è¤¦¤Ê ¿§¤ËÀ÷¤á¤ë ³Î¿®¤Ê¤É²¿¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÀá¡£SixTONES¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÒÌ´¤Ë¸«¤Æ¤¿Àè¤Î·Ê¿§¡Ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖStargaze¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë6¿Í¤Ï¡Òº£¡Ó¤È¤¤¤¦¸½ºßÃÏ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¡¢·ëÀ®10¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¤·¤¿6¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹¶¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¦¡£²»³ÚÀ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¶áÇ¯¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤â¤½¤¦¤·¤¿Ä©Àï¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÒÌ´¤Ë¸«¤Æ¤¿Àè¤Î·Ê¿§¡Ó¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£º£¤Ï¤Þ¤ÀÁÛÁü¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤Ã¤È¤½¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÁÔÂç¤Çµ±¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¿ô¥«·î¸å¤ËËë¤ò³«¤±¤ë2026Ç¯¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡È¤³¤Ã¤«¤é¡É¤â¡¢´üÂÔ¤·¤Æ±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¨1¡§https://www.instagram.com/p/DDD7jX1POZA¢¨2¡§https://realsound.jp/2025/06/post-2072290.html
¡ÊÊ¸¡á¾¾ËÜ´¦»Î¡Ë