¡¡¸µºå¿À¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¤ÎÇ½¸«ÆÆ»Ë»á¡Ê46¡Ë¤¬¡¢19Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ÏÂÅÄµ£»á¡Ê44¡Ë¤ÎYouTube¡ÖÏÂÅÄµ£¥é¥Ü¡×¤Ë½Ð±é¡£ºå¿À»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¦Ä»Ã«·É»á¡Ê44¡Ë¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëÄ»Ã«»á¤«¤éÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÂÅÄ»á¡£¡Ö¤³¤ìÀäÂÐÊ¹¤¤¤È¤¤¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡È´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ»Ã«»á¤«¤éÇ½¸«»á¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ÁÌä¤òÅê¤²¤¿¡£
¡¡Ç½¸«»á¤Ï¡ÖÄ»Ã«ËÜ¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÂ¾¿Í¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¹Í¤¨¤Æ¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡ÖÂ¿Ê¬Ä»Ã«¤Ï¤ä¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ»á¤Ë¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÇ½¸«¤µ¤ó¤Ïº£Á´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢WBC¤Î¥³¡¼¥Á¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£Ä»Ã«»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¡Ë·ë¹½¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¿ÍÂ¿Ê¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¤â¤¦1¿Í¤Î¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤â¤¦1¿Í¤Î¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£