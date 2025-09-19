ÁáÂ®iPhone 17¤Ç¡¢MVNO¤ÎSIM¥«¡¼¥É¤òeSIM¤ÇºÆÈ¯¹Ô¢ªÀßÄê¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÊªÍýSIM¥«¡¼¥É¤¬»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µìiPhone¤ÇÊªÍýSIM¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Ë¤ÏeSIM¤Ç¤ÎÊÑ´¹¡¦Å¾Á÷¤ä¡¢eSIM¤òºÆÈ¯¹Ô¤·¤ÆiPhone 17¤ÇÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÁáÂ®»î¤·¤¿¤Î¤Ï¸å¼Ô¤ÎeSIMºÆÈ¯¹Ô¡£
MVNO¤Î³Ê°ÂSIM¤È¤·¤ÆÆüËÜÄÌ¿®¤ò·ÀÌó¡¢iPhone 15 Pro¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿²óÀþ¤ò¡¢iPhone 17¡ÊiPhone 17 Pro Max¡Ë¤ØÊªÍýSIM¥«¡¼¥É¤«¤éeSIM¤ÇºÆÀßÄê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
eSIM¤ÇºÆÀßÄê¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
´ðËÜ¤Î¼ê½ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÄÌ¿®¤ò´Þ¤àMVNO¤ÏiPhone¤Î¡ÖeSIM¥¯¥¤¥Ã¥¯Å¾Á÷¡×µ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼êÆ°¤Ç¤ÎeSIM¤Ø¤ÎÊÑ´¹¢ª¿·Ã¼Ëö¡ÊiPhone 17¡Ë¤ÇÀßÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢°ìÎã¤È¤·¤ÆÆüËÜÄÌ¿®¤Î¼ê½ç¤Ç¤¹¡£Â¾¼Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ê½ç¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¿·Ã¼Ëö¤ËÆüËÜÄÌ¿®¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¢¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Î¡ÖeSIM¤ËÊÑ¹¹/ºÆÈ¯¹Ô¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡ÖEID¡×¤òÅÐÏ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢iPhone¤Î¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö°ìÈÌ¡×¢ª¡Ö¾ðÊó¡×¤«¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¿Ê¤á¤Þ¤¹¡Ê¥³¥Ô¥Ú¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
ÆüËÜÄÌ¿®¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÌá¤ê¡¢¼ê½ç¤Ë¤½¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¡¢¡Ö¿½¤·¹þ¤à¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
10»þ¡Á20»þ¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ê¤é1»þ´Ö°ÊÆâ¤ËeSIM¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤¬´°Î»¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â¾¤Îºî¶È¤Ç¤â¤·¤ÆÂÔ¤Ä¤«¡£
¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é5Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÇeSIM¤Ø¤ÎÊÑ¹¹´°Î»¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤ä¤Ã¡ª
¥á¡¼¥ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀßÄêÊýË¡¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡ÖiPhone¡×¤òÁª¤ó¤ÇÀßÄêÊýË¡¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÆ°²è¤Ç¤Î¼ê½ç¤â²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏiPhone¤Î¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤òÀßÄê¡×¤«¤éeSIM¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÊªÍýSIM¥«¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¤¯APN¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
¡Ê¢¨¥·¥ó¥°¥ëSIM¤È¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¤È¤ÇÀßÄêÊýË¡¤¬¼ã´³°ã¤¦¤¿¤á¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÆüËÜÄÌ¿®¤ÎÀßÄê¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡£¤³¤³Âç»ö¤Ç¤¹¡Ë
¸«»ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®¤¬³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¤Í¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢MVNO¤Î°Ü¹Ô¤â´°Î»¡£eSIM¥¯¥¤¥Ã¥¯Å¾Á÷¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¼ê´Ö¤Ê¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤Í¡£¼êÆ°¤Ç¥Ý¥Á¥Ý¥ÁÁª¤Ö¥Ü¥¿¥ó¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¡§¤³¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿
ËÍ¤À¤±¤Î¥±¡¼¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤iPhone 17 Pro Max¤ËeSIM¤òÀßÄê¸å¡¢¡ÖFaceTime¤Ë¿·¤·¤¤ÈÖ¹æ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤¬Ï¢Â³¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢FaceTime¤äiMessage¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢µìiPhone¤«¤éÊªÍýSIM¥«¡¼¥É¤òÈ´¤¤¤¿¤é²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
