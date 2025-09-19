¡ÚÁíºÛÁª¡Û¹â¶¶ÍÎ°ì»á¡¡ºâÌ³¾Ê¤¬àÀäÂÐ£Î£Ïá¤Ê¸õÊä¼ÔÌÀ¤«¤¹¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄÙ¤¹¤«²èºö¡×
¡¡·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤¬£±£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ë¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¢ÎÓË§Àµ»á¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡ÖÎÓ¤µ¤ó¤È¾®Àô¤µ¤ó¤¬¤Û¤Ü·Ñ¾µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀÐÇË¿§¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤±¤É¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤À¤±¤¬Á´¤¯°ã¤¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£ÀÐÇË¿§¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¡£ºâÌ³¾Ê¤È¤âÁ´¤¯°ã¤¦¤·¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¼«Ì±ÅÞ°÷¤¬¤É¤¦Áª¤Ö¤«¡£¼«Ì±ÅÞ°÷¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¼Ô¤«¤é¡ÖºâÌ³¾Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤ãÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ´Éô¥ª¥Ã¥±¡¼¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄÙ¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê²èºö¤·¤Æ¡£ËãÀ¸¡ÊÂÀÏº¡Ë¤µ¤ó¤¬º£²ó¤Ï¡Ø¾®Àô¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥ß¥¹¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¾ðÊóÎ®¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡£¾ðÊóÀï¤À¤«¤é¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡£¸øÁªË¡¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤éº£²ó¤ÎÏÃ¤Ï¡£·ë¹½¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¤ß¤ó¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
