¡Ú¹Åç¡Û¿·°æ´ÆÆÄ¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼£²ËÜ¸¥¾å¡ÄÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¤Ë¶ì¸À¡ÖËÜ¿Í¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Åç¤Ï£±£¹Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£´¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡££²ÅÀ¤òÀèÀ©¤âÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬ÀººÌ¤ò·ç¤¡¢Å¨¤Î¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ë£²ÈïÃÆ¡¢Å¨¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤Ë£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢£¶²ó¤Þ¤Ç¤Ë£±£°°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¡£»î¹ç¤òºî¤ì¤ºº£µ¨£¹ÇÔÌÜ¡Ê£·¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½ªÈ×¤Ë¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Î£±£·¹æ£²¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢£±ÅÀº¹¤È¤·¤¿¤¬¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£º£·î£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢¼Ú¶â¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£±£´¡£°Ê²¼¤Ï»î¹ç¸å¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½ÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤ÏÅÀ¤Î¼è¤é¤ìÊý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡²¬ËÜ¤Î£²ËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë£²ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡©¡¡¤½¤ì¤â½éµå¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜ¿Í¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£¶²ó¤Þ¤Ç¾ï¤Ë¶ö¿ô²ó¤Ç²¼°ÌÂÇÀþ¤Ë¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤½¤³¤â¡£¡Ê»³ºê¤ÎÅ¬»þÂÇ£±ËÜÌÜ¤Ï¡Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡£²ËÜÌÜ¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤«¡£¤½¤³¤â¤Í¡¢ËÜ¿Í¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¾®±à¤¬£±£°»î¹çÏ¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£»Ä¤ê¡Ê»î¹ç¤â¡Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£°ú¤Â³¤¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½µð¿Í¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ò£¶ÈÖ¤Ë
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡º£Æü½Ð¤ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤éÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£
¡¡¡½¡½»Ä¤ê»î¹ç¤Ç¾å¤ÎÊý¤ÎÂÇ½ç¤Ç»È¤¦²ÄÇ½À¤â¡©
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÆÀÅÀ¤Î³ÎÎ¨¤Ï¤É¤ì¤¬¹â¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¡Êº´¡¹ÌÚ¡ËÂÙ¤¬£¶ÈÖ¤È¡£
¡¡¡½¡½ÌÀÆü¡Ê£²£°Æü¡Ë¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥àºÇ½ªÀï
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡º£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ê¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÌÀÆü¤Ï¤¤¤¤»î¹ç¤¬¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£