À¤³¦Î¦¾å¤ÇÂçº®Íð¡ª¡¡ÃË»Ò400m¾ã³²¡¢¶â¥á¥À¥ë¢ª¼º³Ê¢ª¶â¥á¥À¥ëÉü³è¡¡¹³µÄ¤ÇÅ±²ó¤µ¤ì¡Ä¾ðÊóºøÁî¤Ç¸½¾ìÁûÁ³
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂè7Æü
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¤¬19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ëÂç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£¥é¥¤¡¦¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬46ÉÃ52¤Î1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë°ìÅÙ¤Ï¼º³Ê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤ËÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î¹³µÄ¤¬ÄÌ¤Ã¤ÆÀµ¼°¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£Âç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ø¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ËÂ¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤ÆÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥È¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë°ìÅÙ¤Ï¼º³Ê¤Ë¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤äÂ¾¤Î¥ì¡¼¥ó¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ÆÂ¾¤Î¶¥µ»¼Ô¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡¦Ë¸³²¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¹³µÄ¤ò¤¹¤ë¤È¼º³Ê¤ÏÅ±²ó¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¬Àµ¼°¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Î³¤³°ÊóÆ»¿Ø¤âÁûÁ³¡£º®Íð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Çµ¬Ìó¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢³ºÅö¥·¡¼¥ó¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¾õ¶·³ÎÇ§¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë