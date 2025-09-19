ÎÞ¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡ÄËÌ¸ý¿º²Ö¡¢¤Ê¤¼µÏ¿¿¤Ó¤º¡©¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÉÔÈ¯¡É¤Î¸¶°ø¡ÄÌÀ¤«¤·¤¿ÉÔ°Â¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¡Ä¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂè7Æü
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè7Æü¤¬19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤Ë¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ½÷²¦¤Ç2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£60¥á¡¼¥È¥ë38¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢AÁÈ8°Ì¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿BÁÈ¤Î·ë²Ì¡¢¾å°Ì12¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£6·î²¼½Ü¤«¤éÉª¤ËÉÔÄ´¤òÊú¤¨¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¬¤É¤ì¤À¤±Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡AÁÈ½ªÎ»¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ËÌ¸ý¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó·è¾¡¤Ë¤Ï»Ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë½ÕÀè¤«¤é²ø²æ¤¬Â³¤¤¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¶ì¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬¤¢¤ë¤«¤éÎý½¬¤ËÌá¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¡×¤È¶ìÇº¤Î¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥´¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÆ»°¡¢¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÉª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î²¼½Ü¤Ë±¦Éª¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¡¢¡Ö±¦ÉªÆâÂ¦¾åðù±ê¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò·ç¾ì¡£¸Î¾ã¤«¤é¤ÎÉüµ¢Àï¤Ï50¥á¡¼¥È¥ë93¤È¤¤¤¦ÄãÄ´¤ÊµÏ¿¤ÇºÇ²¼°Ì¡£¼¡Àï¤âºÇ²¼°Ì6°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢60¥á¡¼¥È¥ë72¤ÈµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉüÄ´¥à¡¼¥É¤ÇÅìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥í¡¼¤Ï¤Ç¤¤º¡£¡ÖÉª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ä¤ê¤¬¤É¤ì¤À¤±Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«ÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¡£Åê¤Æ¤Îý½¬¤ÎºÇ¸å¤Ç±¦Éª¤ÎÊÝ¸î¥Æ¡¼¥×¤ò³°¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ø¡£¡Ö2ÅêÌÜ¤Î¤Û¤¦¤¬ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ÎÅê¤²¤Ë¶á¤¤¤Ê¤È¤Ï´¶¤¸¤¿¡£Áö¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Èµ»½ÑÌÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬º£Æü¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾®µÙ»ß¡£¡ÖÆ¬¤¬Éª¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë°Õ¸þ¡£¤·¤«¤·¡¢Æ®»Ö¤Ï¾Ã¤¨¤º¡£¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¼Ú¤ê¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤·¤«ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡×¤È°ÕÍß¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç·è¾¡¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸½ª¤ï¤ê¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤µÙ¤ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×
¡¡½÷²¦¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë