¡ÚÃæÆü¡Ûº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤ÎÃæÅÄæÆ¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡ºäËÜ¡¢¥À¥ë¤¬¡Ä·ª»³£Ã£Â£Ï¡Ö°ìÈÖ¡¢¼ê¤Î¤«¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü£²¡½£¶¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£±£¹Æü¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤¬¡¢£´ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿£µ·î£±£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¡¢£±£³£±Æü¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¡£½é²ó£²»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤È¡¢Ä¾µå£³µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£²²óÅÓÃæ¤Î¼éÈ÷¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ïµð¿Í¡¦ºäËÜ¡¢´Ý¡¢²¬ËÜ¤äÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£·ª»³£Ã£Â£Ï¤Ï¡Öµå¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²ÖÂ«Â£Äè¤Ë¤â¸½¤ì¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¼ç¤ÊÈ¯¸ÀÆâÍÆ¡£
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜ¡ÖæÆ¤È¤Ï£²Ç¯È¾¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢°ì½ï¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ê¹¥¤¤¤¤ÌîµåÁª¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¤á¤Æ¤â°ìÀ¸¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤ÏÃ¤»¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦´Ý¡ÖÃæÅÄÁª¼ê¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤«¤éËÍ¤éÀ¤Âå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë»É·ãÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£°úÂà¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄË¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤«¤éÌîµå³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜ¡ÖæÆ¤µ¤ó¡¢£±£¸Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë£±£¸Ç¯´Ö¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£º£ÎÞ¤òÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡²ñ¤¦¤È¤¤Ï¾Ð´é¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¾¾ËÜ¹ä¡ÖÂç¾¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÃæÅç¡ÖÂç¾¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¡ÖÃæÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡ÖÂÇÅÀ²¦¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢ÆüËÜ°ì¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¿©»ö¤Ç¤â¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ðÍÕ£²·³´ÆÆÄ¡ÖæÆ¤È¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º»þÂå¡¢£·Ç¯¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é¥ª¡¼¥é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç£±£¸Ç¯¤È¤¤¤¦¤Í¡¢Ä¹¤¯¸½ÌòÀ¸³è¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¾ì¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âè£²¤Î¿ÍÀ¸¤âæÆ¤é¤·¤¯°ìÅÓ¤Ë¡£¤Þ¤¿»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¿©»ö¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·ª»³£Ã£Â£Ï¡Öº£Æü¤¬ºÇ¸å¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µå¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡££±£°Ç¯´Ö¡¢ËÍ¤¬´ÆÆÄ¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é£´ÈÖ¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¸À¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£»×¤¤½Ð¤Ï¿ô¸Â¤ê¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆþÃÄ¤·¤Æ¡¢£´ÈÖ¤ò¡ÊÂÇ¤Á¡Ë»Ï¤á¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥à¤¤¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈËÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¸À¤¤¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ìó£²£°Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¡Ø²¶¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡£æÆ¤¬¤¸¤Ã¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ç±Û¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÎÉ¤«¤Ã¤¿»þ¡¢°¤«¤Ã¤¿»þ¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ°úÂà¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¡Ø²¶¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÇ½ÎÏ¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤³¤Ã¤Á¤âÈ¾Ê¬°¤¤¤·¡¢æÆ¤âÈ¾Ê¬°¤¤¤·¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Ê¤ó¤«¤½¤Î»×¤¤¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤³¤ì¤«¤é°ã¤¦·Á¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤³¤ì¤«¤é°ã¤¦·Á¤Ç¤¼¤ÒÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ÆÁ°¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±£¸Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×