¡¡HIPHOP¡¿R&B¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¤¬¡¢¤¤ç¤¦19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖGALA¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖGALA¡×¤Ï¡¢Æ±Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±±ÇÁü¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë±é½Ð¤ò½Å»ë¤·¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ô¥©¡¼¥®¥ó¥°¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ç¹½ÃÛÅª¤Ê¿¶ÉÕ¤È¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇåÌÌ©¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£COCONA¤Ë¤è¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤âßÚÎö¤·¡¢XG¤é¤·¤¤¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¹½À®¤â¶Ê¤âÌ¥¤»Êý¤â»Ë¾åºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤ì¤¨¤°¤¤¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢CHISA¤Ï¡ÖGALA¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂçÃÀ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î¥¿¥â¥ê¤Ë¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¡©¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
