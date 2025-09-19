µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡°Ë¿¥¤ÎÂÇ·â¥»¥ó¥¹Àä»¿¡ÖÅö¤Æ´¶¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢¼«¤é·è¾¡ÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¼«¿È½é¤Î11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤Í¡¢ÈóËÞ¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ç¤Í¡¢³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ë¼«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò±¦ÍãÀþ¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ºê¤Ï¡¢6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç98µå¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ÎÎ¢¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç»³ºê¤Ë²ó¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦°Ë¿¥¤ËÅê¤²ÀÚ¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â¤¤¤¯¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂåÂÇºö¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»Ø´ø´±¡£»³ºê¤â¸«»ö¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¤¹¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ä¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ºê¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅö¤Æ´¶¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤Í¡¢¤â¤È¤â¤È¤Í¡×¤È²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÂÇÎÏ¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£