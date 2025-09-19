¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Æü¾ï¤ËÀø¤à°ÛÊÑ¡£¡ÖÎî´¶¥Ê¥·¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÃø¼Ô¤¬Áø¶ø¤·¤¿¡¢¥¾¥Ã¤È¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¡Ø»ä¡¢»ë¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡© ¡ÁÎî´¶¤Î¤Ê¤¤»ä¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¡Á¡Ù¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡¡¤È¤Æ¤âÍý¶þ¤Ç¤ÏÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¾ì½ê¤Ç¤Õ¤ÈÇØ¸å¤Ë»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤ä¡¢Ì´¤Ç¸«¤¿¾ð·Ê¤¬»×¤¤¤¬¤±¤º¸½¼Â¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡£¤É¤ì¤âÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¤¿¤ÀÉÔ²Ä²ò¤Ê´¶³Ð¤À¤±¤¬¿´¤Ë»Ä¤ë¤Î¤À¡£
¡Ø»ä¡¢»ë¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡© ¡ÁÎî´¶¤Î¤Ê¤¤»ä¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¡Á¡Ù¡Ê¤ª¡¼¤Ï¤·¤ë¤¤/¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤Î»öÎã¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡£Ãø¼Ô¤¬Áø¶ø¤·¤¿ÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»ö¾Ý¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É÷¼Ù¤Ç¿²¹þ¤ó¤ÀÌë¡¢Éô²°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í·Á¡£Ìë¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°Ãæ¡¢ÇØ¸å¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¼«Å¾¼Ö¤Î²»¡£¿¼Ìë¤Î¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤ÀÆæ¤Î¼ê¡£
¡¡¤É¤ì¤âÇØ¶Ú¤¬¤¾¤¯¤ê¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔµ¤Ì£¤Ê½ÐÍè»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤¬¤½¤ì¤é¤ò¿´Îî¸½¾Ý¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÌ´¤ÎÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸½¼Â¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄÂÎ¸³¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¾Ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ¿´¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í½ã¿è¤Ê¸ÍÏÇ¤¤¤ä¶Ã¤¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊýÅª¤Ê²ò¼á¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Ê¤¤¤½¤ÎÁÇËÑ¤Ê¸ì¤ê¸ý¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÉ¤ß¼ê¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ä¹¥´ñ¿´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¾Ý¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÌ¯¤Ë¸½¼ÂÌ£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¸³ÃÌ¤ÎÂ¿¤¯¤¬Æü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥ï¥±¤¢¤êÊª·ï¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¯Ê¹¤¯²øÃÌ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤Æü¾ïÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ë¤Õ¤ÈÊ¶¤ì¹þ¤à°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¡£
¡¡¿®¤¸¤ë¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÆÉ¤ß¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤Î¶ÌÜ¤¬¤·¤À¤¤¤ËÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶²ÉÝ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÆÉ¸å¤ËÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤¬¾¯¤·¤À¤±°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë1ºý¤À¡£
文■ネゴト / 嗣野翔