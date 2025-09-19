5Éô¥¯¥é¥Ö¤¬¥«¥Ã¥×Àï¤Ç³«»Ï1Ê¬¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¸òÂåºö¡¡¶¯°ú¤Ê¥í¡¼¥Æ½Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É5Éô¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¥º¤òÎ¨¤¤¤ë¥í¥Ó¡¼¡¦¥µ¥ô¥§¡¼¥¸¤¬¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤ÇÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¸òÂåºö¤ò¹Ö¤¸¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥º¤ÎU-21¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¡¢»î¹ç³«»Ï1Ê¬¤Ç4¿Í¤â¤ÎÁª¼ê¤ò¸òÂå¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤ÊÀï½Ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¡£¡ØFourFourTwo¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤¬Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éºÇÄã¤Ç¤â4¿Í¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ò·Á¼°Åª¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤µ¤»¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤ËÁ´°÷¤ò¸òÂå¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò½å¼é¤·¤Ä¤Ä¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¹µ¤¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î¸òÂå¤ÇÂà¤¤¤¿4Áª¼ê¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë°ìÅÙ¤â¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤Ã¤¿¡£¥µ¥ô¥§¡¼¥¸¤Î¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¸òÂå¤Î¸ú²Ì¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¥¦¥ë¥Ö¥ºU-21¤òÁê¼ê¤Ë3-2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£