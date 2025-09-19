¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥±¥ë¥±¥º¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌá¤¹¤Ù¤¤È±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¼çÄ¥¡¡¼¡Àá¤Ï¥Þ¡¼¥¸¡¼¥µ¥¤¥É¥À¡¼¥Ó¡¼
UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤ò¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼¡Àá¤Ç¤Ï¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤È¤Î¥Þ¡¼¥¸¡¼¥µ¥¤¥É¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÄ©¤à¼ó°Ì¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£º£²Æ¤ÏÀÑ¶ËÊä¶¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÏÁá¤¯¤â¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÆëÀ÷¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·ÄêÃå¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎDF¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤À¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤«¤é³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4ÀïÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÎÎÈ¯´ø¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè4Àá¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¤Ç¤âÁá¤¤»þ´Ö¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ë½ÐÈÖ¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¥±¥ë¥±¥º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ4²ó¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÈ´¤«¤ì¤ë²ó¿ô¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ0.4²ó¤È¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î°ÂÄêÀ¤¬¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥§¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤ËÍ¸ú¤À¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥§¤Ïº£µ¨4»î¹ç¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË8²ó¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Èà¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼¾¡Íø¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
¥±¥ë¥±¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥§¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£