38ºÐ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£

¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë½êÂ°¤¹¤ë38ºÐ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¸½¹Ô·ÀÌó¤¬º£µ¨¤ÎMLS½ªÎ»¸å¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ã¥·¡£¤½¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÈÊ£¿ôÇ¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÄù·ë¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ã¥·¤ÏÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÂç²ñ¸å¤â¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÏÍèÇ¯¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡£º£²ó¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¤½¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥á¥Ã¥·¤Î»Ñ¤â¸«¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£

¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»75»î¹ç¤Ç62¥´¡¼¥ë¤È°µ´¬¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥·¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£¸å¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£