9·î18Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÀ¾Èø¤µ¤ó°ì²È¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ç°ì½ï¤ËÈÕ¸æÈÓ¤Ç¤¹¡£
14ºÐ¤Î¡ÖÎ°ßê¤¯¤ó¡×¤«¤é£¹¤«·î¤Î¡ÖÎ°É±¤Á¤ã¤ó¡×¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â6¿Í¤ÎÂç²ÈÂ²¤Ç¤¹¡ªºòÌë¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó°ì²È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ11¿Í¤Ç¤ÎÈÕ¸æÈÓ¡£
ÅÚÌÚ´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÉã¡¦Í¥Ìé¤µ¤ó¡Ê33ºÐ¡Ë¤ÈÊì¤ÎÎçÆà¤µ¤ó¡Ê31ºÐ¡Ë¡£Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤Ï¤â¤Á¤í¤óÇº¤ß¥¿¥Í¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊì¡¦À¾ÈøÎçÆà¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸÷Ç®Èñ¡¦¿©Èñ¡¦¥¬¥½¥ê¥óÂå¤âº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Q.·î¤Ë2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤«Ä¹´üÅª¤Ê¸ºÀÇ¤«¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖµëÉÕ¶â¡Ä¤ª¶â¤Ïº£¤¹¤°Íß¤·¤¤¤±¤É¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤«¤Ê¡£»Ò¤É¤â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤â¤É¤ó¤É¤ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¡ÊÀÇ¶â¤¬¡Ë¾¯¤·¤Ç¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é½õ¤«¤ë¡×
ÀáÌó¤Î°Ù¤ËÈ¾³Û¥·ー¥ë¤òÁÀ¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë¡Ä
»²±¡Áª¤«¤é¤ª¤è¤½2¤«·î¡£³ÆÅÞ¤ÎÄó¼¨¤·¤¿Êª²Á¹âÂÐºö¤¬¸·¤·¤¤²È·×¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡ÊÎçÆà¤µ¤ó)
¡Ö¿©ºà¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¤«¤â¡£·î¤Ë6Ëü¡¢7Ëü¤È¤«¡×
Q.°ìÈÖ¾å¤Î»Ò¤ÏÃæ³ØÀ¸¡©
¡Ö¤½¤¦¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤ë¤«¤é¡¢¿©Èñ¤â¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
Q.¿©Èñ¤¬¹â¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡ÖÌë¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢È¾³Û¤Î¥·ー¥ë¤òÁÀ¤Ã¤ÆÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡×
Çã¤¤½Ð¤·¤Ï³µ¤Í½µ¤Ë3²ó¡£Ëè²ó²ÈÂ²8¿ÍÁ´°÷¤Ç½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¡ÊÎçÆà¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÍ²¼¤²¥·ー¥ë¤È¤«¤¹¤°¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯ÀáÌóÀ¸³è¡ª¤µ¤¢¡¢¥¹ー¥Ñー¤ËÅþÃå¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ä
¡ÊÎçÆà¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ªÆù¥³ー¥Êー¤«¤é¸«¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤Á¸«¤è¤¦¡¢¤¤¤Ä¤â°Â¤¤¤«¤é¡£¥×¥ë¥³¥®¡ª¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï20%°ú¤¤Ç¡¢¤¢¤·¤¿»È¤ª¤¦¤«¤Ê¡£¥³¥ì¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê50%°ú¤¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÈ¾³Û¤È¤«¤Ç¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¡Ê¥íー¥¹Æù580±ß¤¬¡Ë450±ß¤Ë¤·¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÈ¾³Û¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¡×
ÃÍ°ú¤¾¦ÉÊ¤ÇÀáÌóÇã¤¤Êª¡Ä²ñ·×Ìó5000±ß¤Û¤É¤Ë
±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÃÍ°ú¤¾¦ÉÊ¤ò¸«Äê¤á¤ëÊì¡¦ÎçÆà¤µ¤ó¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä
¡ÊÉã¡¦Í¥Ìé¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£ÎÁÍýºî¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
Q.ºî¤é¤Ê¤¤¤«¤éÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×
Q.±¿Å¾¤â¤·¤Æ¡©
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¹¡×
¶á¡¹¿©¤Ù¤ë¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤Î¿©ºà¤òÂ·¤¨¤ë¤Î¤âÂç»ö¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£
¡ÊÎçÆà¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥â¥ä¥·¤Ç¤«¤µÁý¤·¤Ç¤¹¡£¤¢¤È²¿¤¬¤Ê¤¤¡©¾Æ¤¤½¤Ð¡ÄÆù¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡Ä¤¢¤È¥â¥ä¤·Æþ¤ì¤Æ¡Ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¢¤ë¡©¡×
Q.¡Ê¤ª²Û»Ò¡Ë¤½¤ì¤â°Â¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÂ¾¤ÎÅ¹¤À¤È280±ß¤È¤«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Ëç¿ô¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¬¤±¤Ã¤³¤·¤Æ¡×
¡ÊÄ¹ÃË¡¦Î°ßê¤¯¤ó¡Ë¡Ö¤ªÃã¡×
¡ÊÎçÆà¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤ªÃã¡©¤Ê¤ó¤Ç¤ªÃã¤¤¤ë¤Î¡©¤ªÃã¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¡ÊÇ¼Æ¦¡Ë¤³¤ì¤¤¤¯¤é¡©¡×
¡ÊÄ¹½÷¡¦ÐÔÉ±¤Á¤ã¤ó¡Ë¡Ö86±ß¡×
¡ÊÎçÆà¤µ¤ó¡Ë¡Ö°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡×
Q.¡Ê¥Ñ¥ó¡ËÈ¾³Û¡©
¡ÊÎçÆà¤µ¤ó¡Ë¡ÖÈ¾³Û¤Ç¤¹¡£84±ß¡£¤³¤ì¤òÄ«¤´¤Ï¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÎ°ßê¤¯¤ó¡Ë¡Ö¥Á¥ó¤·¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
¡ÊÎçÆà¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¤è¡£¤³¤ì¥ª¥Ã¥±ー¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤Í¡×
¥É¥¿¥Ð¥¿¤È1»þ´Ö¤Û¤É¤«¤±¤ÆÇã¤¤Êª½ªÎ»¡ª¤ªÃÍÃÊ¤ÏÌó5000±ß¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¢Âð¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä
2～3ÆüÊ¬¤ÇÌó8000±ß¡ÄÀáÌó¤·¤Ê¤¤¤È¥¥Ä¥¤
¡ÊÎçÆà¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤¦1Å¹ÊÞ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥Ï¥·¥´¡×
Q.¼¡¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤Ç¤¹¡×
Q.Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÀöºÞ¤È¤«¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£²¿¤«°Â¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤ÐÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×
ÀöºÞ¤Ê¤ÉÆüÍÑÉÊ¤ÎÃÍ°ú¤¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤Ø¡ª
¥ª¥à¥Ä¤¬¤Ï¤º¤»¤Ê¤¤»Ò¤ä¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤¶¤«¤ê¤Î»Ò¤Þ¤ÇÆüÍÑÉÊ¤â¾ï¤Ë¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¤â¤Î¤òÁÀ¤¦Æü¡¹¡£¤¤Î¤¦¤Ï2Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ï¤»¤ÆÌó8000±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç²¿Æü¤·¤Î¤²¤ë¤Î¤«¡©
¡ÊÎçÆà¤µ¤ó¡Ë
¡Ö2～3Æü¤«¤Ê¡£3Æü¤¯¤é¤¤¤·¤«¤â¤¿¤Ê¤¤¡×
Q.²ÆµÙ¤ß¤Î¿©Èñ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ë¤ªÃë¤´ÈÓ¤â¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¶â»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£9·î¤Ï²ÆµÙ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤éÆÃ¤ËÀáÌó¤·¤Ê¤¤ã¡×
Q.¤³¤ì¤«¤é¤âÀáÌó¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡©
¡ÖÀáÌó¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¡×