¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¿¥ÅÄÍµÆó¡Ö¶»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×Í½ÁªÇÔÂà¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£·Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Âç²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦¿¥ÅÄÍµÆó¤¬¡¢¤ä¤êÅê¤²¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª£ÁÁÈ¤Î°ìÈÖ¼ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ËÌ¸ý¤Ï¡¢£±ÅêÌÜ¤Ç£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£±¡¢£²ÅêÌÜ¤Ç£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£¸¡¢£³ÅêÌÜ¤Ç£µ£¸¥á¡¼¥È¥ë£¸£°¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÁªÄÌ²á¥é¥¤¥ó¡Ê£¶£²¥á¡¼¥È¥ë£µ£°¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤ë¾å°Ì£±£²¿Í¤Ë¤â»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Á¡Ä½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ËÌ¸ý¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡×¤È¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö²ù¤·¤¤¡£¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Î´üÂÔ¤ò°ì¿È¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¡Ä¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤±¤¬±£¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¶»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤é¡£Åìµþ¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÌ¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤ÇÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¡¢Â¾¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê°Â¿´´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£º£²ó¡¢ÆüËÜÁª¼ê¡¢Âç³èÌö¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤Þ¤¿¼¡¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤óµ¤»ý¤ÁÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¤¤â¤ó¿©¤Ã¤Æ¡¢¤Ñ¡¼¤Ã¤ÈÁû¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£