¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬°úÂà¤¹¤ë¡ÈÄï¡ÉÃæÅÄæÆ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÌ»»7116ÂÇÀÊÌÜ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿ÄÌ»»309ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£¹ø¤Î¸Î¾ã¤È¤âÆ®¤¤¡¢18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²áµî3µåÃÄ¤Ç¤ÎÍº»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤»¤ì¤¿VTR¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£¾ÈÌÀ¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿µå¾ì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿ÃæÅÄ¤Ë¡¢µå³¦¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ËÄï¤Î¤è¤¦¤ËÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÃæÅÄæÆÁª¼ê¡¢18Ç¯´ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£ÂÇÅÀ²¦¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÀ¨¤¯Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤´²ÈÂ²¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËËÜÅö¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿ÃæÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÃæÅÄ¡¡æÆ¡Ê¤Ê¤«¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï1¡¢2Ç¯²Æ¡¢3Ç¯½Õ¤È3ÅÙ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¹â¹»ÄÌ»»87ËÜÎÝÂÇ¡£07Ç¯¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£14¡¢16¡¢20Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¡£21Ç¯8·î¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í°ÜÀÒ¡£24Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¡£13¡¢17Ç¯WBC¡¢15Ç¯¥×¥ì¥ß¥¢12ÆüËÜÂåÉ½¡£1¥á¡¼¥È¥ë84¡¢107¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£