ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¿´»Ä¤ê¤ò¹ðÇò¡Ö¥É¥é¥³¥ó¥º¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÌ»»7116ÂÇÀÊÌÜ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿ÄÌ»»309ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£¹ø¤Î¸Î¾ã¤È¤âÆ®¤¤¡¢18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë·ª»³±Ñ¼ù»á¤È°ðÍÕÆÆµª»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÃæÅÄ¤ÎÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£°ðÍÕ»á¤âÎÞ¤òÎ®¤·¡¢Ç®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÃæÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥»¥ê¥Õ¤¬Èô¤Ó¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ´¸«¤Æ¡¢¿Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµåÀ¸³è18Ç¯´Ö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö°ì¤Ä¿´»Ä¤ê¤Ï¥É¥é¥³¥ó¥º¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸å²ù¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¿´µ»ÂÎ¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â2·³¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬Ä¹¤¯¡¢¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë´À¤òÎ®¤¹Ãæ¤ÇËÜÅö¤ËºÍÇ½Ë¤«¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ïº£¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Í¥¾¡¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éËÍ¤â°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î±þ±ç¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£