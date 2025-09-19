µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿£±£±¾¡ÌÜ¡õ£³ÂÇÅÀ¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤È¤«¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¡×¡Ä¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£µ¡½£´¹Åç¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬¹Åç¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë£±¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£²²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¼«¿ÈºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë£¹£°ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î£±£²¹æ¥½¥í¡££´²ó¤Ë¤Ï£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤ÎÆ±ÅÀ£±£³¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£·²óÅÓÃæ£´¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é¡¢£´²ó¤Ë·è¾¡ÆóÎÝÂÇ¡¢£¶²ó¤Ë¤Ï£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤È¥Ð¥Ã¥È¤Ç£³ÂÇÅÀ¡£¼«¸ÊºÇÂ¿£±£±¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡££¹²ó¤òÄù¤á¤¿£Ò¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡¢£²£°£±£³Ç¯¤ÎÀ¾Â¼·òÂÀÏ¯¤òÄ¶¤¨¤ëµåÃÄ¿·¤Î£´£³¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼«ÎÏ£²°Ì¤Î²ÄÇ½À¤¬Éü³è¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú»³ºê¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡½£´²ó¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤È¤«¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¤½¤ì¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤Ë¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½º£µ¨½éÂÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡½¥¹¥¿¥ó¥É¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤¬£¶²ó¤Î£²ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áö¼Ô¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½²æ¡¹¡ÊÊóÆ»¿Ø¡Ë¤âÂÇ·â¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½Á°¤òÂÇ¤Ä£¸ÈÖ¤Î±ºÅÄ¤¬Ç´¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤È¤«½Ð¤Æ¡¢£¹ÈÖÂÇ¼Ô¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¼¡¤Ë£±ÈÖÂÇ¼Ô¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¤â·ù¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢£²¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¤³¤ì¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£±¾¡ÌÜ¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Åª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½é²ó¤«¤éÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡¢£·²óÅê¤²¤¤ì¤º¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Ï¤¢¤«¤ó¤È¤³¤í¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯È¿¾ÊÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬º£¤Ï°ìÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌÀÆü¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡½£²°ÌÁè¤¤¤Ï£±°Ì¥²¡¼¥àº¹¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿
¡ÖÀäÂÐ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÌÀÆü¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×