¡¡¶¥ÇÏ¤ÎµòÅÀ¡¦Èþ±ºÂ¼¤Ç9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¢Â¼Æâ£³¥ö½ê¡Ê¸÷¤ÈÉ÷¤ÎµÖ¸ø±à¡¢Èþ±º¤Õ¤ì°¦¥×¥é¥¶¡¢Èþ±º¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÈþ±ºÂ¼UMA¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¶¥ÇÏ¤Î³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¿§¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Æ£ÂôÏÂÍº¸µÄ´¶µ»Õ¡¢¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ¤Î»²²Ã¤ä¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥Ý¥Ë¡¼¡¦¥³¥¸¥å¥¦¥Á¥ç¥¦¥µ¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥ì¡¼¥¹¡ÖÈþ±º¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¸¥å¥¦¥Á¥ç¥¦¥µ¥ó¤¬¼çÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÂÐ·è¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¦»þ´Ö¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÄ¶¹ë²ÚÃêÁª²ñ¡×¡£µ³¼ê¤äÄ´¶µ»Õ¤Ë¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¤¬¾ÞÉÊ¤È¤·¤ÆÊÂ¤Ó¡¢Æ£Âô¸µÄ´¶µ»Õ¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾ÇÏ¤ò°é¤Æ¤¿Ì¾Çì³Ú¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤ÏÊª»ºÅ¸¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÈ¯¿®¡£Â¼¤òµó¤²¤Æ¤Î½©¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏÈþ±ºÂ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡£