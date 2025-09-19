ÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ö¥«¡¼¥É¤âÇ³¤¨¤¿¡×¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¼èºà¤Ë¸ì¤ë¡¡¼«Âð²Ð»ö¡¡°¦Ç4É¤¤â¼º¤¤ÈáÄË
¡¡Åìµþ¡¦ÀÖ±©¤Î¼«Âð¤Ç²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¤¬19ÆüÌë¡¢µ¢Âð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ºÊ¤ÎÎÓ²È¥Ñ¡¼»Ò¤¬Ê©ÃÅ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²Ð¤¬Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ú¡¼¤Ï»Õ¾¢¤Î½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎË¡»ö¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼»Ò¤Ï±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¡£É×ºÊ¤ÎÉô²°¤Ï5³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î3³¬¡£¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É29Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ðºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢²Ð¤ÏÌó3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¥Ú¡¼¤Ï¡Ö¡Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¡Ë¥«¡¼¥É¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤¬¿´ÇÛ¤Çµ¢Âð¤È¤¤¤¤¡¢Ç4É¤¤¬»à¤ó¤À¤³¤È¤òÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö4É¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯4¿Í¡£²ÈÂ²¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡1980Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿½éÂåÎÓ²È»°Ê¿¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤Ï20Æü¤À¤Ã¤¿¤¬ÅÚÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤¿¤á1ÆüÁá¤¯Ë¡Í×¤¬±Ä¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£