¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Î¼«¸ÊºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯22»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Í¡£Â¿Ê¬ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¤¿¤¤ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤ÆÎÏ¤ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤¹¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¯¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇ·â¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£´°àú¤Ë¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âËÜÎÝÂÇÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡¡²¬ËÜ¤Ï0¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë12¹æ¥½¥í¡£¤³¤ì¤Ï²¬ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¸ÊºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯22»î¹ç90ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢1¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢¤Þ¤¿¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÙ¤ÏÂçÀ¥ÎÉ¤¬¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î13¹æ¥½¥í¡£»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¡¢¼«ÎÏ2°Ì¤òÉü³è¤µ¤»¤ëµÕÅ¾¾¡Íø¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£