¡Ú²£ÉÍ¡Û¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¤Ï9·î20Æü¤«¤é9Æü´Ö¡ª ¿·ºî¤â¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ë¡© ÁÀ¤¤ÌÜ¤ÎÆü¤Ï¤¢¤ë¡©
²£ÉÍ¤Î¸µÄ®¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç½Õ¤È½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¡×¡£9·î20¡Á28Æü¤Þ¤Ç9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025Ç¯½©¤Î¥»¡¼¥ë¤ÇÃíÌÜ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê²èÁü¤ÏPR TIMES¤è¤ê¡¢°ìÉôÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë¡£
¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¸µÄ®¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ï11:00¡Á18:00¤Þ¤ÇÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö¼çÌò¤Ï¡È»ä¤¿¤Á¡É¡×¡£Íè³¹¼Ô¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¡¼¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢³¹Ãæ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤¬Î®¤ì¡¢ÉáÃÊ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°ÀìÌçÅ¹¡Ö¥¥¿¥à¥é¡×¤Î¸µÄ®ËÜÅ¹¡¦¸µÄ®»°ÃúÌÜÅ¹¡¦¥á¥ó¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤«¤é2025Ç¯½©Åß¤Î¿·ºî¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Á´¾¦ÉÊ¤¬20¡ó¡Á70¡óOFF¤Ë¡ª Æ±»þ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¡Ö¥¥¿¥à¥é¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤âÈÎÇä¡Ê1000±ß¢ª800±ß¤Ë¡Ë¡£
¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼ ¸µÄ®ËÜÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÆâÁ´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬10¡óOFF¤Ë¡ª ¤â¤Á¤í¤ó¿·ºî¤ä¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥ê¥ó¥°¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¸µÄ®¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ù¥ë¥×¥é¡¼¥¸¥å²£ÉÍ¸µÄ®Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢9·î20¡Á23Æü¤Î4Æü´Ö¤Î¤ß¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¡£¿Íµ¤¤Î¥³¥³¥µ¥Ö¥ì¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ò´Þ¤àÁ´¾¦ÉÊ20¡óOFF¡ª
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¥»¡¼¥ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¡¼¥¹¤Î±ï¼è¤ê¤Î¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ö¶áÂô¥ì¡¼¥¹Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ë¡£8:00¤«¤éÍ¥ÀèÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛÍ½Äê¡£
²£ÉÍ²È¶ñ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤ªÅ¹¤Î1¤Ä¡Ö¥À¥Ë¥¨¥ë¸µÄ®ËÜÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²È¶ñ¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤ò15¡ó¡ÁºÇÂç70¡óOFF¤ÇÈÎÇä¡£
ÍÎ¿©´ïÅ¹¡Ö¥¿¥«¥é¥À¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥¨¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Î¥ê¥¿¥±¡¢ÂçÁÒÆ«±à¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÍÎ¿©´ï¤äÏÂ¿©´ï¡¢³Æ¼ï¥«¥È¥é¥ê¡¼¡¢¥¤¥®¥ê¥¹À½¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢¥É¥¤¥ÄÀ½¥°¥é¥¹¡¢¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Þ¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÈÎÇä¾¦ÉÊ¤ò10¡Á50¡óOFF¤ÇÈÎÇä¡£
ÌÀ¼£ÁÏ¶È¤Î»þ·×Å¹¡ÖIDA Watch¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏÓ»þ·×¤ò15¡Á40¡óOFF¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢1ÅÀ¤â¤Î¤Î¥É¥¤¥ÄÀ½È·»þ·×¡õ¥É¡¼¥ë¥º¥¯¥í¥Ã¥¯¤ò 15¡óOFF¤ÇÈÎÇä¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖLACOSTE¡×¤ä¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¡ÖSCAPA¡×¡Ö¥í¥Ú¡×¡Ö¥È¥¥¥â¥í¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¸µÄ®Å¹¤À¤±¤ÇÆÃÊÌ¥»¡¼¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
²£ÉÍ¸µÄ®¤ÎÁÏºîÏÂ²Û»Ò¡Ö²£ÉÍ¸µÄ® ¹áÏ§°Ã¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¹õÅü¤É¤é¤ä¤¡×¤ò¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤ª²Û»Ò¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡×¡¡¤Ê¤É¤òÈÎÇä¡£
¡ÖÌ¸Å«Ï°¸µÄ®Ê©ÍöÀ¾²Û»ÒÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤äµÍ¹ç¤»¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤â¤È¤Þ¤Á¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×¡Ö¥Ó¥ª¥»¥Ü¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤äÎäÅà¿©ÉÊÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ô¥«¡¼¥ë¡×¤Ë¤â¥»¡¼¥ëÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤äÊ¿Æü¤ÎÍ¼Êý¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡£¸µÄ®¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¸®Àè¤¬Ä¹¤¯Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±«¤Ç¤âÇ¨¤ì¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯¤Ë2²ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥»¡¼¥ë¡Ö¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¡×¡£¸µÄ®¤ÇÄ¹¤¯Â³¤¯¥·¥ç¥Ã¥×¤âÂ¿¤¯¡¢¶áÇ¯¿Íµ¤¤Î¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£2001Ç¯2·î¤è¤êÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖAll About¡×¤Ç²£ÉÍ¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¤ë¡£2009Ç¯4·î¡¢Âè3²ó¤«¤Ê¤¬¤ï¸¡Äê ²£ÉÍ¥é¥¤¥»¥ó¥¹1µé¼èÆÀ¡£¡Ö²£ÉÍ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥í¥°¡¢SNS¤ò±¿±Ä¡£(Ê¸:ÅÄÊÕ »ç)
¡Ö¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢2·î¤È9·î¤ÎÇ¯¤Ë2²ó¡¢¸µÄ®¥¨¥ê¥¢¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç¸µÄ®¥¨¥¹¥¨¥¹²ñ²ÃÌÁÅ¹¤¬»²²Ã¤·¡¢¸µÄ®¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥È¥ê¡¼¥È³¦·¨¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£Í»Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢1961Ç¯¤Ë¡Ö¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2·î¤È9·î¤È¤¤¤¦¡¢Â¾½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥»¡¼¥ë´ü´Ö¤È¤Ï¾¯¤·¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯½©¤Ï9Æü´Ö³«ºÅ¡Ö¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë2025½©¡×¤Ï9·î20¡Á28Æü¤Þ¤Ç¤Î9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½Õ¤Î¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤â2027Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡Ê²ÖÇî¡Ë¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ²Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¤â¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡©¡Ö¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë2025½©¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¤â´Þ¤á¡¢Á´¾¦ÉÊ¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë´ü´Ö¤À¤±¤Î·¡¤ê½Ð¤·¤â¤Î¤â¡ª¡Ö¥Ï¥Þ¥È¥é¡×¥Ö¡¼¥à¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¸µÄ®È¯¾Í¤Î¥·¥å¡¼¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ß¥Ï¥Þ¸µÄ®ËÜÅ¹¡×¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥·¥å¡¼¥º¡¦¥á¥ó¥º¥·¥å¡¼¥º¤¬20¡óOFF¡¢¥Ð¥Ã¥°10¡óOFF¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢40¡óOFF¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊÌ¥»¡¼¥ëÉÊ¤â¡£
¸µÄ®¥°¥ë¥á¤âÆÃ²Á¡õÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥Ý¥ó¥Ñ¥É¥¦¥ë ¸µÄ®ËÜÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢À½¥Ñ¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö¥é¡¦¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¡¦¥É¥¥¡¼¥¸¥§¥Ë¡¼¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤ä¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤òÈÎÇä¡£
±«¤ÎÆü¤äÊ¿ÆüÍ¼Êý¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ!?¡Ö¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë2025½©¡×´ü´ÖÃæ¡Ê9·î20¡Á28Æü¡Ë¤Ï¡¢¸µÄ®¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤¬¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½éÆü¤ÈÍâÆüÍËÆü¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
