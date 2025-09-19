Olive¤Ê¤É»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤â7¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë¡£¥¹¥¿¥Ð¤âÂÐ¾Ý
»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂÐ¾Ý¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼·èºÑ¤Ç¡¢7¡Á20¡ó¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ì¥¹¡ÊNL¡Ë¤äOlive¡Ê³Æ¼ï¡Ë¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¾ì¹ç¤Ë¡¢ÍøÍÑ¶â³Û200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Ä¤ÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à7¡ó¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É
¡¦¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê¢¨1¡¦2¡Ë
¡¦¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡Ê¢¨2¡Ë
¡¦µÈÌî²È
¡¦¤¹¤²È
¡¦¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê¢¨3¡Ë
¢¨1¡§¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡õ¥«¥Õ¥§¤âÂÐ¾Ý
¢¨2¡§¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Ï¡¢ÇÛÃ£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Â¾¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò·ÐÍ³¤·¤¿ÇÛÃ£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÂÐ¾Ý³°
¢¨3¡§Apple Pay¤Ç¤Î·èºÑ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÏÂÐ¾Ý³°
¤µ¤é¤Ë¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Î¡Ö²ÈÂ²¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç20¡ó¤Þ¤Ç´Ô¸µÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¸ÂÄê¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ì¥¹(NL)¡¦Olive¡¢ÂÐ¾Ý¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç7~20¡ó´Ô¸µ³«»Ï
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤â7¡ó´Ô¸µ¡£ºÇÂç¤Ç20¡ó¤Ë
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ì¥¹¡ÊNL¡Ë¤äOlive¡Ê³Æ¼ï¡Ë¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¾ì¹ç¤Ë¡¢ÍøÍÑ¶â³Û200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Ä¤ÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à7¡ó¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê¢¨1¡¦2¡Ë
¡¦¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡Ê¢¨2¡Ë
¡¦µÈÌî²È
¡¦¤¹¤²È
¡¦¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê¢¨3¡Ë
¢¨1¡§¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡õ¥«¥Õ¥§¤âÂÐ¾Ý
¢¨2¡§¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Ï¡¢ÇÛÃ£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Â¾¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò·ÐÍ³¤·¤¿ÇÛÃ£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÂÐ¾Ý³°
¢¨3¡§Apple Pay¤Ç¤Î·èºÑ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÏÂÐ¾Ý³°
¤µ¤é¤Ë¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Î¡Ö²ÈÂ²¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç20¡ó¤Þ¤Ç´Ô¸µÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤â7¡ó´Ô¸µÂÐ¾Ý¤Ë»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï2023Ç¯7·î¤è¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¿©Å¹¡ÊÅ¹Æ¬¡Ë¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡¢Mastercard¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢7¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¸ÂÄê¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ì¥¹(NL)¡¦Olive¡¢ÂÐ¾Ý¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç7~20¡ó´Ô¸µ³«»Ï
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)