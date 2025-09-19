Ãæ±û9ÉôÌç¡¢¡Ö15Ê¬À¸³èÊØÍø·÷¡×¤Î³ÈÂç¤È¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Ê¤É9ÉôÌç¤Ï9·î19Æü¡¢ÅÔ»Ô½»Ì±¤¬¼«Âð¤«¤é15Ê¬°ÊÆâ¤Ç´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³èÉ¬¼û»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö15Ê¬À¸³èÊØÍø·÷¡×¤ÎÀ°È÷³È½¼¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¿ä¿Ê¤ò¶¯²½¤¹¤ëÄÌÃÎ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÃÎ¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö100¤ÎÅÔ»Ô¡¦1Ëü¤ÎÀ¸³è·÷¡×¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢100ÅÔ»Ô¤ò15Ê¬À¸³èÊØÍø·÷Á´°è¿ä¿ÊÀè¹Ô¶è¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÅÔ»Ô¤ËÁªÄê¤·¡¢ÃÏµé»Ô°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤È¾ò·ï¤òËþ¤¿¤ë¸©¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1Ëü¥«½ê¤ÎÀ¸³èÊØÍø·÷¤ò·úÀß¤·¡¢500¤Î¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¸þ¤±¾¦Å¹³¹¡×¡¢500¤Î¡Ö¥¥Ã¥º¥é¥ó¥É¡×¤ò·úÀß¤·¡¢°ìÉô¤Î´ðÁÃ·¿¤ä¸þ¾å·¿À¸³èÊØÍø·÷¤òÉÊ¼Á·¿¤ËÅ¾´¹¤·¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤ÎËþÂÅÙ90¡ó°Ê¾å¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î¥Á¥§¡¼¥ó²½Î¨30¡ó°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÀ¯ºö¤ÏÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤È¼Á¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¸³èÊØÍø·÷¤Î·úÀß¤òÅÔ»ÔÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ä¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¸©¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ø³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¤ä»ùÆ¸¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î¾¦Å¹³¹¤ä¥¥Ã¥º¥é¥ó¥É¤ò·úÀß¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤äÍÄ»ù¤ËÅ¬¤·¤¿²þÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¸ä³Ú¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¡¢Î¹¹Ô¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢»ùÆ¸½ñÅ¹¡¢ÊÝ°é¡¦Â÷»ù¤Ê¤É¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢»ÔÌ±¤Î¡Ö¸å¸Ü¤ÎÍ«¤¤¡×¤ò¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤Î°Â¿´¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¹ñ²È¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼·ÐºÑÍ½Â¬Éô¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¸¦µæ¼¼¤ÎîÀé¾Þ¾Éû¼çÇ¤¤Ï¡¢¡Ö15Ê¬À¸³èÊØÍø·÷¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ÔÌ±¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é1¥¥í°ÊÆâ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÜÆ°»þ´Ö¤¬15Ê¬°ÊÆâ¤Ë¾ÃÈñ»ÜÀß¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë