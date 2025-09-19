´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖiPhone Air¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú300¿ÍÄ´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î12Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¡õApple¿·À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëiPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤Îµ¡¼ï¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖAll About¡×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¬¥¤¥É¤Î¤Ð¤ó¤«¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú4°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖiPhone Air¡×¤Ï¡¢·ÚÎÌ¡¦Çö·¿Àß·×¤¬¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡£¤è¤ê¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö·ÚÎÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ãæ¿È¤ÎÀÇ½¤¬pro¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖiPhone»Ë¾åºÇÇö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖÇö¤¯¤Æ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤½¤¦¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤À¤È»×¤¦¡£²õ¤ì¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¤ä¥«¥á¥éÀÇ½¤Î¿Ê²½¡¢¾ÊÅÅÎÏÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¥«¥á¥é»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥«¥á¥é¤È¥¢¥¦¥È¥«¥á¥é¤òÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÏÊØÍø¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿²¬»³¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¤Ð¤ó¤«¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
iPhone 17¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇPro¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤«ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ»½Ñ¤¬¡¢Ìµ°õ¤Ê¤¬¤é¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ProMotion¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ºÇÂç120Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ±þ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³ê¤é¤«¤Ê²èÌÌ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤â¡¢Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤³¤½¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¶¹³Ñ»£±Æ¤¬48MP¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤É½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¿Ê²½¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡×¤ä¡¢ºÇ¿·¤Î¡ÖA19¥Á¥Ã¥×¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î»ý¤Á¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÌö¿Ê¤·¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÎiPhone Air¡£¤³¤Á¤é¤Ï¹â¤¤ÏÃÂêÀ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¿ô¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë¥â¥Ç¥ë¡£¡ÖiPhone 17 Air¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤»¤º¡¢¡ÖiPhone Air¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÎ©¤·¤¿¿·¤·¤¤iPhone¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Apple¤È¤·¤Æ¤âÄ©ÀïÅª¤Êµ¡¼ï¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤ß¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤È¤³¤Îµ¡¼ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ½é¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÖÂÎ¸³²ÁÃÍ¡×¤³¤½¤¬iPhone Air¤Î¿À¿ñ¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¸å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î²òÀâ¼Ô¡§¤Ð¤ó¤«
·î´Ö50ËüPV¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¥Ö¥í¥°¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥í¥¬¡¼¡£iPhone¡¦Mac¡¦Evernote¤Ê¤É¡¢IT¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤¯ÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¶È¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)
