¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¸øÉ½¤Î¥Ò¥«¥ë¤ÎºÊ¡¢¾å¾ì´ë¶È²ñÄ¹¤È¤ÎÌ©Ãå¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤ËÉâµ¤¤·¤È¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
àÉâµ¤OKáÀë¸ÀÍÆÇ§¤ÎºÊ¤¬¡Ä
¡¡YouTuber¥Ò¥«¥ë¤ÎºÊ¤Ç¼Â¶È²È¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤¬¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¾¾±º¾¡¿Í²ñÄ¹¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾±º²ñÄ¹¤ÏX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬²¶¤Î¥Ï¡¼¥ì¥à¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ2¿Í¤Î½÷À¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#¥Ò¥«¥ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î1¿Í¤¬¥Î¥¢¡£¥Ò¥«¥ëÉ×ºÊ¤ÏÀèÆü¡¢YouTube¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¸øÉ½¤·¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤È¤Ï¡¢É×ÉØ¤¬·ëº§¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¸ß¤¤¤Ë¹ç°Õ¤Î¤¦¤¨¤Ç³°Éô¤ÎÁê¼ê¤È¤ÎÎø°¦¤äÀÅª´Ø·¸¤òÇ§¤á¤ë·ëº§·ÁÂÖ¤ò»Ø¤¹¡£
¡¡¾¾±º²ñÄ¹¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¤â¥Î¥¢¤µ¤ó¤òµ¤¸¯¤¦È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤ËÉâµ¤¤·¤È¤ëwww¡×¡Ö²ñÄ¹ºÇ¹â¤Ã¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤Ê¡ª¾Ð¡×¡Ö¾¾±º¤µ¤ó¤Ö¤Ã¹þ¤ß¤¹¤®¡ª¥¦¥±¤ë¡ª¡×¡Ö¥Î¥¢¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£