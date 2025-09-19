¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÎø¤«¡×àÀèÀ¸¡õÀ¸ÅÌ¤Î10Ç¯¸åá32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë½÷Í¥¡¢¸ª´ó¤»¿ÆÌ©2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡Öº£Ç¯1·ã¥¨¥â¥·¥ç¥Ã¥È¡×ºÆ¶¦±é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¸ª´ó¤»¹ç¤¦Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡10Ç¯Á°¤Ë±Ç²è¤ÇÀ¸ÅÌÌò¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤¬32ºÐ¤Ë¡½¡£ÀèÀ¸Ìò¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤È¤Î¿·¤¿¤Êà´Ø·¸á¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¿ÆÌ©2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯Ž¥¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×(12Æü¸ø³«)¤Î¸ø¼°X¡£¡Ö·ëº§¤ò¹µ¤¨¤¿Æó¿Í¡£±Ç²è¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë ¡Ù¤Ç¤Î½Î¹Ö»Õ¡õÀ¸ÅÌÌò¤«¤é±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤Ïº§Ìó¼ÔÌò¤Ë¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤òÅº¤¨¡¢¼ç¿Í¸øŽ¥¿ÀÈøÉð»Ë(Ê¡»³²í¼£)¤ÎÌÅŽ¥¿¿À¤Ìò¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤È¿¿À¤¤Îº§Ìó¼ÔŽ¥ÃæÛê·òÂÀÌò¤Î°ËÆ£½ß»Ë(41)¤¬¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£2¿Í¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÎø¤«¡×¡Ö¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®!!¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¡¢¡¢¡ª¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¤Ç¤Ï¹Ö»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤Ê¤Î¤Ë¡£¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¶¦±é¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ... ¡×¡Öº£Ç¯1·ã¥¨¥â¥·¥ç¥Ã¥È¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌ¾¥³¥ó¥ÓÉü³è¤Ï´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2015Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö±Ç²è¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡×¤ÇÍÂ¼¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Çà³ØÇ¯¥Ó¥êá¤«¤é·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹à¥®¥ã¥ëá¹©Æ£¤µ¤ä¤«¤ò±é¤¸¡¢°ËÆ£¤Ï¤µ¤ä¤«¤ÎÂç³Ø¼õ¸³»ØÆ³¤ò¤·¤¿½Î¹Ö»ÕŽ¥ÄÚÅÄµÁ¹§Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£