¡Ö3²ó¤Ç¤âÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¤¬5¥«·î¤Ö¤ê¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¯¡¡Éüµ¢¤Ø¸þ¤±½àÈ÷Ãå¡¹¡¡2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ºå¿À¡Ê19Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬Ìó5¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö2ÈÖº¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Éüµ¢15»î¹çÌÜ¤Ç¡¢4·î6Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£½é²ó¡¢¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ËÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤¯ºÝ¤Ë¤Ï´ÑµÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤Ë¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤Æ2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£ÂÇµå¤¬±¦ÍãÀþ¤òÅ¾¤¬¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÆóÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÍ½Äê¤Ç¤Ï2ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ë¤âÎ©¤Á¡¢4²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¡£¼éÈ÷µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌøÅÄ¤Ï¡Ö¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤±¤¬¤·¤¿Åö½é¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡ÊÁ°¿Ê¤Ç¤¤¿¡Ë¡£µ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç3²ó¤Ç¤âÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈèÏ«¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡17Æü¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤ËÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤È1·³Éüµ¢¾ò·ï¤ÎÏÃ¤â¤·¤¿¡£´°Á´Éü³è¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌøÅÄ¤Ï4·î11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç±¦¤¹¤Í¤Ë¼«ÂÇµå¤òÅö¤ÆÉé½ý¸òÂå¡£Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢8·î29Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤ÇÌó4¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£