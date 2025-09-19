TUY

2025Ç¯9·î19Æü18»þ40Ê¬È¯É½

19Æü18»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
Âç¤­¤µ    -
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ16ÅÙ25Ê¬ (16.4ÅÙ)
Åì·Ð130ÅÙ05Ê¬ (130.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    Á´°è 330 km (180 NM)

20Æü18»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    -
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ17ÅÙ35Ê¬ (17.6ÅÙ)
Åì·Ð129ÅÙ20Ê¬ (129.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ËÌËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ    985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    45 m/s (85 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    105 km (57 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 145 km (77 NM)

21Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ19ÅÙ00Ê¬ (19.0ÅÙ)
Åì·Ð127ÅÙ05Ê¬ (127.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    955 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    40 m/s (80 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    60 m/s (115 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    155 km (85 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 270 km (145 NM)

22Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ19ÅÙ55Ê¬ (19.9ÅÙ)
Åì·Ð123ÅÙ25Ê¬ (123.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    935 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    50 m/s (95 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    70 m/s (135 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    220 km (120 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 400 km (215 NM)

23Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ20ÅÙ50Ê¬ (20.8ÅÙ)
Åì·Ð118ÅÙ30Ê¬ (118.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 20 km/h (12 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    935 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    50 m/s (95 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    70 m/s (135 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    230 km (125 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 410 km (220 NM)

24Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ    ÂæÉ÷
¶¯¤µ    Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è    Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ21ÅÙ30Ê¬ (21.5ÅÙ)
Åì·Ð114ÅÙ05Ê¬ (114.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    940 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    45 m/s (90 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    65 m/s (130 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    280 km (150 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è    Á´°è 440 km (240 NM)

¢£²­Æì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï

¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ë¤¢¤ëÂæÉ÷Âè£±£¸¹æ¤Ï¡¢º£¸åÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¾ËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ß¡¢£²£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÆî¥·¥Ê³¤¤Ø¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£²£²Æü¤«¤é£²£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï
£±£¹Æü£±£µ»þ¤Î´ÑÂ¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÉ÷Âè£±£¸¹æ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤ÎËÌ°Þ£±£¶ÅÙ£°£µÊ¬¡¢Åì·Ð£±£³£°ÅÙ£³£µÊ¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£±£µ¥­¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£¸¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£°¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£°¥áー¥È¥ë¤ÇÃæ¿´¤«¤éÈ¾·Â£³£³£°¥­¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£±£µ¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤Ï¡¢º£¸åÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¾ËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ß¡¢£²£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÆî¥·¥Ê³¤¤Ø¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡Ï
ÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£²£²Æü¤«¤é£²£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¢£Á´¹ñ¤Îº£¸å¤ÎÅ·µ¤

