¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Ûº£¸å¤Ï²Æì¤Ë±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À...ÂæÉ÷18¹æ(¥é¥¬¥µ)¤Î¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÀªÎÏ¤È¿ÊÏ©¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®70¥áー¥È¥ëÍ½ÁÛ¡¡º£¸å¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡¡µ¤¾ÝÄ£¡¡
¢£ÂæÉ÷18¹æ(¥é¥¬¥µ)
¡Ú²èÁü¡ÛÁ´¹ñ¤Îº£¸å¤ÎÅ·µ¤¡¦ÂæÉ÷¿ÊÏ©
2025Ç¯9·î19Æü18»þ40Ê¬È¯É½
19Æü18»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ16ÅÙ25Ê¬ (16.4ÅÙ)
Åì·Ð130ÅÙ05Ê¬ (130.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 998 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 20 m/s (40 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è Á´°è 330 km (180 NM)
20Æü18»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ17ÅÙ35Ê¬ (17.6ÅÙ)
Åì·Ð129ÅÙ20Ê¬ (129.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌËÌÀ¾ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 985 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 105 km (57 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 145 km (77 NM)
21Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ19ÅÙ00Ê¬ (19.0ÅÙ)
Åì·Ð127ÅÙ05Ê¬ (127.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 955 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 60 m/s (115 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 155 km (85 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 270 km (145 NM)
22Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ19ÅÙ55Ê¬ (19.9ÅÙ)
Åì·Ð123ÅÙ25Ê¬ (123.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 935 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 50 m/s (95 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 70 m/s (135 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 220 km (120 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 400 km (215 NM)
23Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ20ÅÙ50Ê¬ (20.8ÅÙ)
Åì·Ð118ÅÙ30Ê¬ (118.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 20 km/h (12 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 935 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 50 m/s (95 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 70 m/s (135 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 230 km (125 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 410 km (220 NM)
24Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è Æî¥·¥Ê³¤
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ21ÅÙ30Ê¬ (21.5ÅÙ)
Åì·Ð114ÅÙ05Ê¬ (114.1ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 940 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 45 m/s (90 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 65 m/s (130 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 280 km (150 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 440 km (240 NM)
¢£²Æì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ë¤¢¤ëÂæÉ÷Âè£±£¸¹æ¤Ï¡¢º£¸åÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¾ËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ß¡¢£²£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÆî¥·¥Ê³¤¤Ø¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£²£²Æü¤«¤é£²£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï
£±£¹Æü£±£µ»þ¤Î´ÑÂ¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÉ÷Âè£±£¸¹æ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤ÎËÌ°Þ£±£¶ÅÙ£°£µÊ¬¡¢Åì·Ð£±£³£°ÅÙ£³£µÊ¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£±£µ¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£¸¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£°¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£°¥áー¥È¥ë¤ÇÃæ¿´¤«¤éÈ¾·Â£³£³£°¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£±£µ¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤Ï¡¢º£¸åÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¾ËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ß¡¢£²£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÆî¥·¥Ê³¤¤Ø¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡Ï
ÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢£²£²Æü¤«¤é£²£³Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤Âç¤·¤±¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£Á´¹ñ¤Îº£¸å¤ÎÅ·µ¤
²èÁü¤ÏTBS NEWS DIG Powered by JNN¤è¤ê